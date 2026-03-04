×

Главная   /   Лента новостей
03:21, 4 марта 2026

Участник нападения на ветерана СВО осужден в Батайске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батайске приговорил Араза Гусейнова, признанного виновным в нападении на бойца ЧВК "Вагнер" в 2023 году, к 10 годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Батайске был избит, а затем расстрелян из травматического оружия боец ЧВК "Вагнер". 27 февраля прокурор запросил для обвиняемого по данному делу Араза Гусейнова 11 лет колонии.

Батайский городской суд Ростовской области вынес 3 марта приговор по делу о нападении на участника СВО Вячеслава К., обвиняемому Аразу Гусейнову назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, пишет "Коммерсант".

Кроме того, приговоров судя осужденный должен выплатить компенсацию за причинение ущерба в размере 700 тысяч рублей.

Автор: "Кавказский узел"

