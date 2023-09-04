Боец ЧВК "Вагнер" подвергся нападению в Батайске

04 сентября 2023, 07:38

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Уголовное дело возбуждено после того, как в Батайске несколько неизвестных избили, а затем расстреляли из травматического оружия бойца ЧВК "Вагнер", который недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине и вскоре должен отправиться туда вновь.

По версии следствия, минувшей ночью в Батайске в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" неизвестный в ходе конфликта выстрелил из травматического оружия 12 раз в участника специальной военной операции, после чего скрылся.

Потерпевший от медицинской помощи отказался, возбуждено уголовное дело, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы управления МВД по Ростовской области.

Дело на контроль взял губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Нападение в Батайске было совершено на бойца ЧВК "Вагнер", который некоторое время назад прибыл из зоны проведения спецоперации на Украине. По данным источников, также он в составе ЧВК "Вагнер" несколько раз ездил в Африку, планировал в ближайшее время вернуться в зону СВО. Боец был избит несколькими нападавшими, после избиения в него произвели несколько выстрелов в упор, в том числе в голову, отметил "Коммерсант".

Инцидент с 28-летним бойцом ЧВК "Вагнер" Вячеславом произошел, когда он гулял в парке с девушкой. У военного произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который не является гражданином России. Произошла словесная перепалка. Далее из кафе на подмогу к оппоненту Вячеслава выбежали его земляки. По словам источника, во время избиения Вячеслава оскорбляли на национальной почве, а также за то, что он принимал участие в спецоперации на Украине, сообщил Telegram-канал "Осторожно новости".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины, Пригожин в штабе провел встречу с представителями Минобороны и генштаба, которым озвучил угрозы и ультиматумы, после чего бойцы ЧВК начали перекрывать и минировать дороги. Однако вечером Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря. Президент Белоруссии назвал это итогом своих переговоров с Пригожиным.

23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, 10 человек, которые были на борту, в том числе Евгений Пригожин, погибли.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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