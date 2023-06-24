Пригожин сообщил об остановке похода на Москву

24 июня 2023, 20:58

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это результатом своих переговоров с Пригожиным.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии, а сам Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов зашел на территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, где озвучил угрозы и ультиматумы замминистра обороны, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и замглаве Генштаба Владимиру Алексееву. Очевидцы сообщили, что бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре города шлагбаумы из противотанковых мин, перекрывать и минировать дороги. Также они сообщили, что на въезде в Ростов-на-Дону замечены машины чеченских силовиков. Власти Ростовской области ограничили въезд в регион.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Евгений Пригожин сообщил сегодня вечером, что сворачивает движение колонн. "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", говорится в аудиосообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

По его словам, "марш справедливости" на Москву был вызван тем, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. "За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы", - заявил Пригожин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило сегодня белорусское государственное агентство "Белта" со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", - говорится в сообщении.

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