Власти Ростовской области ограничили въезд в регион

24 июня 2023, 20:39

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Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Воронежской областей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Очевидцы сообщили, что бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре города шлагбаумы из противотанковых мин, перекрывать и минировать дороги. Источник в силовых структурах подтвердил эту информацию.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Власти Ростовской области приняли решение ограничить въезд в регион, сообщила сегодня пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

"Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет", – привело ее слова РИА "Новости".

Напомним, сегодня Рамзан Кадыров раскритиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за вооруженный мятеж, а также заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне выехали "в зоны напряжённости". "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", – заявил Кадыров.

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