Кадыров раскритиковал Пригожина за мятеж

24 июня 2023, 12:04

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за вооруженный мятеж, а также заявил о выдвижении чеченских силовиков в зоны напряженности.

Как сообщал "Кавказский узел", основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил министерство обороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Евгений Пригожина и участников мятежа. "Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж. Я не раз предупреждал, что [специальная военная операция] – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра", – написал Кадыров сегодня в своем Telegram-канале.

Подобные действия могут привести к кровавым последствиям, добавил он. "Нам мало потерь на СВО? Мы ещё должны создавать проблемы внутри страны? У нас есть Верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена", – отметил глава Чечни.

"Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина", – подчеркнул он.

Кадыров также обратился к российским военнослужащим с призывом не поддаваться на призывы организаторов мятежа. "Происходящее – это не ультиматум министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", – написал Кадыров.

Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали в зоны напряжённости, отметил он. "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", – заявил Кадыров.

Напомним, 31 мая Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал 1 июня видеообращение к Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности подразделений "Ахмат". В тот же день глава парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что Пригожину не стоит знать о задачах чеченских бойцов в зоне военной операции, и предложил ему встретиться для разговора. 3 июня Пригожин объявил улаженным свой конфликт с кадыровцами.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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