Обнародовано видео с машинами "Ахмата" в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 15:03

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Автомобили подразделений "Ахмата" замечены в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы после того, как Рамзан Кадыров направил чеченских бойцов для подавления мятежа Пригожина.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Рамзан Кадыров раскритиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за вооруженный мятеж, а также заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали "в зоны напряжённости". "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", – заявил Кадыров.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной. Сегодня около штаба ЮВО произошел взрыв, после чего началось движение военной техники.

В Ростов-на-Дону въезжают автомобили подразделения «Ахмат», сообщил в 14.19 мск телеграм-канал издания Readovka. "Кадры публикуют очевидцы", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого виден в потоке гражданских автомобилей тонированный пикап с синим номерным знаком "Ахмат" и кодом региона Чеченской Республики - 95.

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где сделана опубликованная видеозапись. Рамзан Кадыров, по состоянию на 15.00 мск, не сообщил в своем телеграм-канале, что чеченские бойцы прибыли в Ростов-на-Дону.

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