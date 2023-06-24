Люди на улице Ростова-на-Дону. Кадр видео телеграм-канала Don Mash https://t.me/s/don_mash/4088

24 июня 2023, 14:04

Взрыв произошел около военного штаба в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего началось движение военной техники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной.

В центре Ростова-на-Дону произошле взрыв и началось движение военной техники ЧВК "Вагнер", сообщает «Лента.ру».

"Людей попросили покинуть Буденновский проспект в центре города — туда въехала военная техника. Движение прямо возле штаба Южного военного округа (ЮВО), занятого бойцами ЧВК «Вагнер». Был слышен взрыв", - приводит издание слова своего корреспондента.

Взрыв произошел около штаба ЮВО, пишет 161.ru.

Согласно сообщению анонимного телеграм-канала Don Mash, около штаба ЮВО "прогремело два взрыва", и бойцы "Вагнера" потребовали, чтобы люди "отошли минимум на два километра от здания".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором видно множество людей, идущих по улице быстрым шагом, некоторые из них бегут. Также в кадре видны велосипедисты. Все люди идут и едут в одну сторону, часть пешеходов оборачивается, направляя камеры смартфонов в ту сторону, откуда идет толпа. Дыма в кадре не видно.

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Примечание:

"Ростовские силовики приведены в готовность на фоне конфликта Пригожина и Минобороны", "Кадыров раскритиковал Пригожина за мятеж", "Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июня 2023, 13:31

  • Пригожин в штабе ЮВО озвучил ряд ультиматумов Евкурову

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