Уроженка Петербурга получила срок по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам заключения Анастасию Донову, признав ее виновной в подготовке теракта против российских военных и чиновника из Луганска.

Дело Анастасии Доновой поступило в Южный окружной военный суд 13 января и было рассмотрено всего за три заседания. Донова обвинялась в подготовке теракта, государственной измене, незаконном изготовлении и незаконном обороте взрывных устройств. Приговор ей оглашен сегодня.

Согласно версии обвинения, Донова и ее знакомая, чье имя не называется, до 19 ноября 2024 года вступили в контакт с представителем украинской разведки. В указанный день обе девушки получили от него задание приехать в Ростов-на-Дону; на тот момент они находились в Выборге (Ленинградская область).

Донова вместе со знакомой отправились в Ростов-на-Дону в тот же день - как утверждают силовики, отчасти "из личных соображений", но также "из корыстных побуждений", рассчитывая на материальное вознаграждение. Там им поручено было следить за представителями командного состава российской армии и за неким чиновником из Луганска. Скрытое наблюдение велось за их местами жительства, членами семьи, автомобилями, маршрутами передвижения, говорится в сообщении пресс-службы суда.

К 31 января 2025 года Донова и соучастница установили фактические места жительства объектов наблюдения в Ростове-на Дону. В том же месяце девушки получили новое задание - изготовить взрывное устройство. Как считает обвинение, Донова купила необходимые для этого компоненты и хранила в ростовском жилище, которое делила с подругой и соучастницей.

Суд приговорил Анастасию Донову к 18 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В сообщении суда не уточняется, согласилась ли она с обвинениями. Комментариями от адвоката обвиняемой относительно перспектив обжалования приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Анастасия Донова родилась в июне 2001 года в Петербурге, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ее данные были внесены в список в апреле 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновной жительницу Санкт-Петербурга Полину Костюченко в госизмене и попытке покушения на представителей командного состава вооруженных сил России. Она была приговорена к 17 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

Судя по идентичной фабуле дела с теми же датами, Костюченко была соучастницей Анастасии Доновой. В реестр террористов и экстремистов уроженка Выборга Полина Костюченко была внесена в один день с Доновой. Костюченко - ровесница Доновой, родилась в июле 2001 года.