Главная   /   Лента новостей
21:17, 24 февраля 2026

Кассационный суд отменил приговор Алексею Сафонову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятый кассационный суд отменил апелляционное решение Верховного суда Карачаево-Черкесии, оставившего в силе 20-летний приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Дело вернули на новое апелляционное рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля 2026 года защита подала кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставрополью Алексею Сафонову, осужденному на 20 лет колонии по делу о крупных взятках.

20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи обвинили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. Помимо срока в колонии, Сафонов был приговорен к штрафу в 100 миллионов рублей и лишен специального звания "полковник полиции". 12 мая 2025 года суд в Черкесске приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима по делу о многомиллионных взятках. Прокурор просил для Сафонова 24 года колонии, а защита добивалась оправдания силовика. Апелляционная жалоба на приговор была рассмотрена 25 августа 2025 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесии. Суд изменил приговор городского суда в части назначенного дополнительного наказания; устранил описку - вместо 19 484 330 рублей указал 21 849 500 рубей. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Сегодня, 24 февраля, была рассмотрена кассационная жалоба защиты бывшего главы УГИБДД по Ставрополью на приговор и апелляционное определение Верховного суда Карачаево-Черкесии, информирует ТАСС.

"Кассационный суд, рассмотрев нашу жалобу, отменил апелляционное решение Верховного суда Карачаево-Черкесии на приговор Черкесского горсуда, дело вернули на новое апелляционное рассмотрение в Верховном суде республики. Кассация оставила Сафонова под стражей", - сообщило агентство со ссылкой на представителя защиты Сафонова.

Дело бывшего руководителя ГИБДД на Ставрополье вызвало общественный резонанс: во время обыска выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Помимо особняка с "золотым унитазом" у Сафонова нашли еще два десятка объектов недвижимости

"Кавказский узел" также писал, что Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края по делу о многомиллионном хищении при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

