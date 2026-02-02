Приговор Алексею Сафонову обжалован в кассационном суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита подала кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставрополью Алексею Сафонову, осужденному на 20 лет колонии по делу о крупных взятках.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая 2025 года суд в Черкесске приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима по делу о многомиллионных взятках. Прокурор просил для Сафонова 24 года колонии, а защита добивалась оправдания силовика. Апелляционная жалоба на приговор была подана в Верховный суд Карачаево-Черкесии.

20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи обвинили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. Помимо срока в колонии, Сафонов был приговорен к штрафу в 100 миллионов рублей и лишен специального звания "полковник полиции".

В Пятый кассационный суд подана жалоба защиты Алексея Сафонова на приговор и апелляционное определение Верховного суда Карачаево-Черкесии, оставившего в силе приговор, сообщил агентству ТАСС адвокат осужденного Александр Дудин.

"Рассмотрение нашей жалобы на приговор и апелляционное определение Верховного суда Карачаево-Черкесии назначено на 24 февраля", - приводит сегодня его слова агентство.

Апелляционная жалоба была рассмотрена 25 августа 2025 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесии.

"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы уголовного дела и проверив доводы апелляционного представления государственного обвинителя и апелляционной жалобы защитника осужденного, изменил приговор городского суда в части назначенного дополнительного наказания; устранила описку вместо 19 484 330 руб. указала 21 849 500 руб.; исключила ссылки на ФИО соучастников преступления; ссылки на отчуждающие доказательство. В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сообщила в тот день на своей странице во "Вконтакте" объединенная пресс-служба судов республики, не уточнив, насколько изменено дополнительное наказание Сафонову.

Напомним, во время обыска выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Помимо особняка с "золотым унитазом" у Сафонова нашли еще два десятка объектов недвижимости.