Военный со Ставрополья убит на Украине

Руслан Глушко из Советского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 905 комбатантов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 25 января были официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 904 военнослужащих со Ставрополья.

В селе Горькая Балка похоронен участник боев на Украине Руслан Глушко, сообщила администрация Советского муниципального округа Ставропольского края.

Глушко был убит в Донецкой области в марте 2025 года, на тот момент ему исполнилось 23 года. Он служил в 150-й мотострелковой дивизии, в зоне боевых действий носил позывной “Рус”, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 905 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Советского муниципального округа Ставрополья называла имя одного из убитых на Украине земляков в сентябре 2025 года, им был мобилизованный Кирилл Караяни из села Солдато-Александровское. В августе 2025 года муниципалитет сообщал, что в боях на Украине убит Александр Мельников, также житель села Горькая Балка.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Кого защищал мой муж? Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц. На двоих. Это меньше, чем один ребенок получает через ПФР выплаты по потери кормильца", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".