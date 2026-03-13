19:15, 13 марта 2026

Заключенный колонии на Ставрополье обвинен в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело осужденного, который агитировал других заключенных колонии в Ставропольском крае нарушать требования режима. 

Обвиняемому 29 лет, он был неоднократно судим и обладал “криминальным статусом”. Дело рассмотрит Кочубеевский районный суд. 

Согласно версии обвинения, мужчина, отбывавший срок в колонии, пропагандировал среди осужденных деятельность некоего “экстремистского общественного объединения”, запрещенного в России. 

“Кроме того, фигурант контролировал соблюдение тюремных правил осужденными и агитировал на нарушение требований режима исправительного учреждения”, - сообщил сегодня краевой Следком. 

Прокуратура Ставропольского края отмечает, что пропагандой экстремизма в колонии обвиняемый занимался с июня по декабрь 2025 года. При этом он противопоставлял некие “тюремные традиции” требованиям администрации колонии, следует из сообщения ведомства. 

Вмененная мужчине статья об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России) предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. 

Название экстремистского объединения в официальных сообщениях не приведено. Речь, вероятно, идет, об АУЕ* - название этого "движения" суды в разных регионах юга России расшифровывают как "Арестантское уголовное единство"* или "Арестантское уркаганское единство"*.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это дело стало первым известным в России наказанием за контент в государственном мессенджере Max. По версии суда, Кажан разместил там символику АУЕ*. 

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
События
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
Новости
03:10, 8 марта 2026
Заместитель главы администрации Пятигорска арестована по делу о превышении полномочий
01:34, 7 марта 2026
Бывший премьер Карачаево-Черкесии обвинен в организации заказного убийства
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
20:33, 3 марта 2026
Житель Ставрополья заподозрен в финансировании экстремистов
Военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://www.1rnd.ru/news/obshchestvo/v-rostove-osudili-boevika-terroristicheskogo-batalona-vsu/
17:58, 27 февраля 2026
Жительница Ставрополя получила срок за оправдание терроризма
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 10:34
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
13 марта 2026, 01:43
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне

Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673
12 марта 2026, 17:37
Волонтеры отчитались о сборе 200 килограммов мазута в Витязево

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
