Заключенный колонии на Ставрополье обвинен в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело осужденного, который агитировал других заключенных колонии в Ставропольском крае нарушать требования режима.

Обвиняемому 29 лет, он был неоднократно судим и обладал “криминальным статусом”. Дело рассмотрит Кочубеевский районный суд.

Согласно версии обвинения, мужчина, отбывавший срок в колонии, пропагандировал среди осужденных деятельность некоего “экстремистского общественного объединения”, запрещенного в России.

“Кроме того, фигурант контролировал соблюдение тюремных правил осужденными и агитировал на нарушение требований режима исправительного учреждения”, - сообщил сегодня краевой Следком.

Прокуратура Ставропольского края отмечает, что пропагандой экстремизма в колонии обвиняемый занимался с июня по декабрь 2025 года. При этом он противопоставлял некие “тюремные традиции” требованиям администрации колонии, следует из сообщения ведомства.

Вмененная мужчине статья об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России) предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Название экстремистского объединения в официальных сообщениях не приведено. Речь, вероятно, идет, об АУЕ* - название этого "движения" суды в разных регионах юга России расшифровывают как "Арестантское уголовное единство"* или "Арестантское уркаганское единство"*.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это дело стало первым известным в России наказанием за контент в государственном мессенджере Max. По версии суда, Кажан разместил там символику АУЕ*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.