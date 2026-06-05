Семья Халита Мустафаева добивается возобновления уголовного дела о его смерти

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Суд в Ставрополе оставил в силе решение о взыскании с МВД компенсации семье Халита Мустафаева, которого силовик застрелил во время погони. Защита оспаривает решение о прекращении преследования полицейского, вернувшегося из зоны СВО.

Как писал "Кавказский узел", в марте Предгорный суд назначил компенсацию в 3,8 миллиона рублей родителям и брату Халита Мустафаева. Родителям мужчины присудили по полтора миллиона рублей, а его брату - 800 тысяч. МВД подало на это решение апелляционную жалобу

В июле 2025 года Предгорный районный суд Ставрополья прекратил уголовное преследование вернувшегося из зоны СВО полицейского по делу о превышении полномочий. Отец Халита Мустафаева, которого силовик застрелил во время погони, назвал решение несправедливым. Отец сообщал, что намерен добиваться в вышестоящих судах возобновления дела против силовика, который избежал преследования, отправившись на фронт. В прекращении дела есть коррупционный элемент, уверен он.

Решение Предгорного районного суда Ставропольского края о взыскании с МВД 3,8 миллиона рублей в интересах Мустафаевых 2 июня оставлено без изменения ,апелляционная жалоба ответчиков - без удовлетворения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Команды против пыток*.

"Прокуратура Ставропольского края поддержала позицию стороны Мустафаевых и просила решение оставить без изменения", - добавил он.

Отец погибшего молодого человека Бакир Мустафаев заявил, что в целом удовлетворён решениями суда о взыскании компенсации и сообщил, что будет добиваться возобновления уголовного дела ранее прекращенного против полицейского, виновного в гибели.

‎"Посмотрим что скажет кассационный суд Пятигорске. 10 июня в Пятом кассационном суде общей юрисдикции состоится рассмотрение кассационной жалобы адвоката на постановление о прекращении уголовного дела. Если что дойдём до Верховного суда РФ, будем добиваться возобновления дела и наказания виновных", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО. Извинения за гибель во время погони ставропольца Халита Мустафаева опоздали на четыре года, указал его отец. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых ушел на военную операцию, а второй проходит по делу лишь как свидетель.

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