Комбатант со Ставрополя убит в боевых действиях

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Юрий Ломакин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 962 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 961 бойца из Ставропольского края.

Житель села Новоселицкого Юрий Ломакин убит в военной операции. Об этом стало известного из сообщения в телеграм-канале главы Новоселицкого муниципального образования Николая Брихачева о вручении семье убитого посмертной награды - ордена Мужества. Подробности биографии Ломакина в сообщении не приведены.

Последний раз о смерти жителей Новоселицкого муниципального образования в ходе военной операции сообщалось в августе 2025 года, тогда стало известно о том, что убиты Роберт Белый и Евгений Плясунов.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 962 бойцов из Ставропольского края.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.