Скачайте приложение — работает без VPN!
14:43, 17 августа 2025

Девять бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

Орден Мужества. Скриншот фото из Telegram-канала Николая Брихачева от 02.08.25, https://t.me/GlavaNovoselMO/27643?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роберт Белый, Евгений Плясунов, Максим Колобовников, Александр Ефименко, Никита Бародкин, Сергей Шевяков, Алексей Филиппов, Алексей Рябов, Сергей Мануйлов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 793 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11  августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 784 бойцов из Ставропольского края.

Роберт Белый и Евгений Плясунов убиты в военной операции на Украине, сообщил 13 августа глава Новоселицкого муниципального округа Николай Брихачев в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград их родным.

Ранее власти округа информировали, что военной операции на Украине убиты Максим Колобовников, Александр Ефименко, Никита Бародкин, Сергей Шевяков, Алексей Филиппов, Алексей Рябов, Сергей Мануйлов.

Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15 16.08.2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 793 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

