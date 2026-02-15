Ставропольский край оказался в зоне атаки БПЛА

Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Краснодарском и Ставропольском краях и над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью воздушная атака произошла в нескольких муниципалитетах Кубани. Ранены два человека, их госпитализировали. Повреждения построек есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в анапском селе Юровка, сообщил губернатор.

В поселке Волна повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом, в нем выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждена котельная.

В зоне ночной атаки беспилотников оказался не только Краснодарский край, но и Ставропольский, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 14 февраля до 07.00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря", - говорится в публикации.

Вопреки традиции ведомство не указало число беспилотников, сбитых в каждом регионе.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем телеграм-канале не сообщил о последствиях атаки, но опубликовал в 08.48 мск уведомление об отмене угрозы атаки БПЛА, объявленной ночью.

Напомним, в предыдущий раз беспилотник был сбит в Ставропольском крае 1 февраля. О последствиях инцидента тогда не сообщалось.

14 января в результате удара беспилотников произошли пожары в промзоне на окраине Невинномысска. Городские власти в тот день в связи с воздушной атакой перевели школьников на дистанционное обучение.