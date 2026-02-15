Два человека ранены при атаке дронов на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воздушная атака зафиксирована ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, ранены два человека. В Темрюкском районе повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 мск до 23.00 мск 14 февраля военные сбили 23 беспилотника в Краснодарском крае. После этого мэр Сочи сообщил, что в городе система ПВО отражает атаку БПЛА.

Воздушную атаку в Краснодарском крае "отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи", сообщил в 06.42 мск в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Их оперативно госпитализировали

По его данным, повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в анапском селе Юровка. "Самая сложная ситуация - в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По имеющейся сейчас информации, ранены два человека - их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь", - говорится в публикации.

Произошло несколько пожаров, их тушат 126 человек и 34 единицы техники, отметил чиновник. "В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом - выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло. Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения", - написал Кондратьев.

Губернатор не уточнил, с применением каких средств велась воздушная атака. Однако оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сообщил, что резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся "из-за падения обломков БПЛА".

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, в Адлерском районе Сочи 3 августа 2025 года женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной. В июле район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

От атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипского и Ильского в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 21 января, по данным властей, фрагменты беспилотника упали возле частного дома в поселке Афипском.

14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.