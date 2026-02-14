Два бойца с Кубани убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Пальчик и Рафик Рагимов убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 830 бойцов с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 9 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 828 бойцов из Краснодарского края.

Рафик Рагимов убит в военной операции в марте 2025 года, ему был 41 год. Александр Пальчик убит в ноябре 2024 года, сообщила 13 февраля администрация Приморско-Ахтарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 830 бойцов с Кубани.

В декабре 2025 года сообщалось о гибели четырех бойцов из Приморско-Ахтарского района. Игорь Цибенко, Георгий Щеглов, Александр Удовикин и Олег Кучер убиты в зоне СВО, сообщил тогда Следком Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани. Так, лишь одна семья добилась хотя бы частичных выплат, хотя мемориальные доски памяти бойцов были установлены властями.