Адвокат Олег Степанов арестован в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи арестован адвокат из Челябинска Олег Степанов, который прилетел из-за границы. Сначала его арестовали за неповиновение полиции, затем возбудили дело об участии в террористической организации.

Хостинский районный суд Сочи арестовал адвоката из Челябинска Олега Степанова, который обвиняется в участии в террористической организации.

Степанов прилетел в Сочи из-за границы, сначала его арестовали на 13 суток за неповиновение полиции. За это время было возбуждено уголовное дело. О сотрудничестве с какой террористической организацией идет речь - неизвестно, пишет 13 февраля телеграм-канал "Осторожно, новости".

Степанов сообщал, что уехал из России из-за своей профессиональной деятельности и оппозиционных взглядов. Он жил в Сербии, работал курьером и ждал гуманитарную помощь. До отъезда он представлял в суде преследуемых по политическим мотивам.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Москве в конце января был арестован бизнесмен из Нальчика Артур Жакамухов, который вернулся из США. Его арестовали по статье об оправдании терроризма.