Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Брагин из Камышина убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1681 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1680 бойцов из Волгоградской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

О передаче ордена Мужества родным убитого в военной операции Александра Брагина отчиталась сегодня администрация Камышина в Telegram-канале.

Других подробностей биографии и гибели бойца адмнистрация в сообщении не привела. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы Камышина Дмитрий Резвов и военный комиссар Камышинского района Константин Егоров.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 11 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Станислав Скирко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.