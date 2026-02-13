Жители Сарпинского острова пожаловались на опасную дорогу до пристани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

12 февраля из-за сложной ледовой обстановки на Волге были изменены маршруты движения речного транспорта, перевозившего жителей Сарпинского острова на большую землю. По словам волгоградцев, раньше в случаях изменения маршрута пассажиров до вспомогательной пристани доставляли аэросани. В администрации Кировского района сообщили, что не знали об этой проблеме.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2016 года жители речного острова Сарпинский под Волгоградом также лишились постоянной переправы. Временная пассажирская переправа между островом и Волгоградом была организована силами муниципальной службы спасения, но она работала лишь два раза в день, рассказали жители острова.

Горожане утверждают, что добираться до вспомогательной пристани крайне неудобно: общественного транспорта, перевозящего пассажиров от населенных пунктов до пристани, нет, и жителям приходится проходить долгий путь каждый день по два раза, сообщило издание "Волгоград онлайн".

"Я живу, как и все местные жители, в части острова со стороны пристани Руднева. Там хутора Кожзавод, Бекетовский Перекат, Рыбовод, Крестовый, Песчаное, Лещев… Здесь и школа, и медпункт. 10 минут через Волгу - и ты в городе. Нам предлагают идти на остров Голодный, на очистные сооружения. Там переправа для работников Голодного. Идти туда пешком, честно, я не знаю сколько. Часа, наверное, четыре. На транспорте, если таковой имеется, ехать часа полтора", - посетовала жительница Сарпинского острова.