Жители Сарпинского острова пожаловались на опасную дорогу до пристани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
12 февраля из-за сложной ледовой обстановки на Волге были изменены маршруты движения речного транспорта, перевозившего жителей Сарпинского острова на большую землю. По словам волгоградцев, раньше в случаях изменения маршрута пассажиров до вспомогательной пристани доставляли аэросани. В администрации Кировского района сообщили, что не знали об этой проблеме.
Как писал "Кавказский узел", в январе 2016 года жители речного острова Сарпинский под Волгоградом также лишились постоянной переправы. Временная пассажирская переправа между островом и Волгоградом была организована силами муниципальной службы спасения, но она работала лишь два раза в день, рассказали жители острова.
Горожане утверждают, что добираться до вспомогательной пристани крайне неудобно: общественного транспорта, перевозящего пассажиров от населенных пунктов до пристани, нет, и жителям приходится проходить долгий путь каждый день по два раза, сообщило издание "Волгоград онлайн".
"Я живу, как и все местные жители, в части острова со стороны пристани Руднева. Там хутора Кожзавод, Бекетовский Перекат, Рыбовод, Крестовый, Песчаное, Лещев… Здесь и школа, и медпункт. 10 минут через Волгу - и ты в городе. Нам предлагают идти на остров Голодный, на очистные сооружения. Там переправа для работников Голодного. Идти туда пешком, честно, я не знаю сколько. Часа, наверное, четыре. На транспорте, если таковой имеется, ехать часа полтора", - посетовала жительница Сарпинского острова.
Горожане уверяют, что в прошлые годы власти организовывали доставку людей до пристани с помощью аэросаней, которые сейчас почему-то не используются.
"Добираться на какой-то причал, на какие-то очистные сооружения, 30 километров по лесам, по сугробам мы как должны? Аэросаней нет, дороги, соединяющей нас с этим причалом, никакой нет, почему администрация про нас забыла? Мы еще Кировский район города Волгограда, а остались заброшены. Наши слуги народа про нас совершенно забыли, даже трубки не берут", - пожаловались жители.
Люди предложили властям как-нибудь приехать на Сарпинский и самостоятельно добраться до вспомогательной пристани.
"Уважаемые депутаты предлагают ходить пешком на другой конец острова! Они сами пусть попробуют пройти этот квест - по бездорожью, сугробам, через ерик Щучий Проран - и остаться в живых! Никто из них никогда здесь, наверное, не бывал, зато мы относимся к городу! Субсидии они-то получают, только ничем не помогают", - сказала жительница Сарпинского.
В администрации Кировского района сообщили, что обращений от жителей с жалобами на отсутствие транспорта еще не поступало, а о проблеме чиновники узнали из СМИ.
"Никто пока не звонил, обращений не поступало. Теперь мы знаем об этой проблеме, будем ее решать с дорожными службами", - сказал заместитель начальника отдела ЖКХ Кировского района Волгограда.
Чиновник добавил, что перевозка пассажиров на аэросанях осуществлялась в прошлые годы только в аварийных ситуациях и не предусмотрена в ситуациях, подобных сложившейся на Сарпинском острове сейчас. В администрации также заявили, что, по информации службы спасения, аэросани находятся в исправном состоянии, однако они не предназначены для пассажирских перевозок ввиду ограниченного количества посадочных мест и используются в случаях экстренного реагирования, уточнило издание.
"Кавказский узел" также писал, что о трудностях сообщения между Волгоградом и островом Сарпинским местные жители заявляли еще в сентябре 2015 года. Тогда представители речного порта заявили, что сокращение рейсов связано с проблемами финансирования со стороны областного центра и неполучением компенсаций за перевозку льготников.
