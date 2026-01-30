Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

За сообщениями об аварии с кортежем Адама Кадырова 16 января 2026 года в Грозном последовала волна противоречивых сообщений. Источники утверждали, что пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие, официальные структуры инцидент не подтверждали, но Кадыров-младший перестал появляться на публике.

Сообщения об аварии

16 января 2026 года, по данным источников, кортеж Адама Кадырова, которого называли желаемой для Рамзана Кадырова кандидатурой на роль его преемника, попал в ДТП в Грозном, он сам и его сопровождающие пострадали .

Вначале оппозиционные источники 1 сообщали, что Адам Кадыров был доставлен в реанимацию Республиканской клинической больницы Грозного в тяжелом состоянии, при этом дороги к больнице были перекрыты. По их данным, после аварии в ту же больницу привезли и других пострадавших, но их точное число и степень тяжести травм не уточнялись.

Официально информация о ДТП с участием Адама Кадырова никак не подтверждалась. Также в сети отсутствуют фото и видео с предполагаемого места аварии, несмотря на сообщения о крупных заторах на подъездах к Грозному в светлое время суток 16 января.

Высокопоставленные чеченские чиновники и родственники Рамзана Кадырова уже не раз фигурировали в серьезных ДТП в Чечне, включая аварии со смертельным исходом, при этом фактической ответственности за них они не несли. Подробно об это рассказывается в справке «Кавказского узла».

По данным источников, Адам Кадыров после аварии мог быть перевезен для лечения в Москву на санитарном борту МЧС, но ни его диагноз, ни сведения о ходе лечения официально не раскрывались . Согласно данным ресурса Flightradar24, в день аварии санитарный самолет МЧС России Ан-148-100ЕМ (рейс SUM9108) из Грозного вылетел в Москву . Также самолет Рамзана Кадырова Airbus ACJ319 прилетел 16 января 2026 года из Дубая в Грозный около 20.00 мск и позднее, ночью 17 января 2026 года, приземлился во Внуково .

Также есть сведения, что силовики проверяли телефоны медперсонала в больнице, куда доставили Адама Кадырова, чтобы предотвратить утечки информации. С медиками проводили «разъяснительные работы» о недопустимости разглашения данных о состоянии Кадырова‑младшего .

21 января 2026 года издание «Агентство»* со ссылкой источник, близкий к администрации президента РФ , сообщило, что сын главы Чечни пошел на поправку – утверждалось, что при аварии Кадыров-младший «пострадал нестрашно».

Версии произошедшего

По версии источников, кортеж Адама Кадырова двигался на большой скорости, «машина за машиной», когда на пути возникла помеха, что привело к столкновению нескольких автомобилей и множественным пострадавшим.

"Как правило, кортеж сына Кадырова, состоит примерно из 10 (плюс-минус) дорогих внедорожников, и носится он по трассам на высоких скоростях. При этом, как и во время проезда главы Чечни силовики заранее блокируют движение по трассе, до того времени, пока не проедет последняя машина сопровождения", - указал читатель "Кавказского узла".

Достоверно не известны пострадавшие и их статус. В ряде публикаций утверждалось 2 , что за рулем автомобиля, шедшего первым в кортеже, находился сам Адам. По другой версии, за рулем мог быть Апти Ирасханов (племянник главы МВД республики Аслана Ирасханова) - начальник охраны Кадырова-младшего, он получил перелом позвонка шейного отдела. В машине также находились еще двое охранников.

В первых сообщениях говорилось о «нескольких пострадавших». Источники 3 утверждали, что в больницу доставили и других участников аварии. В ряде пересказов также фигурировала версия о гибели одного из сотрудников охраны, однако ни имя, ни возраст, ни должность не были подтверждены официально. Некоторые медиа позднее сообщили, что препятствием, оказавшимся на пути Gelаndewagen Адама Кадырова, был автомобиль, выезжавший в тот момент на дорогу на зеленый свет, и что водитель этой машины погиб, однако достоверных подтверждений этих сведений не появилось.

Место аварии

По данным источников, ДТП могло произойти на участке Старопромысловского шоссе в Грозном, однако точная геолокация, схема перекрестка и технические параметры дорожной обстановки неизвестны. Позднее,19 января 2026 года, мэрия Грозного объявила о «втором этапе строительства транспортной развязки» в районе Старопромысловского шоссе . Эта информация вызвала у комментаторов вопросы о том, не является ли объявленное строительство способом скрыть следы происшествия. Одновременно Telegram‑каналы и медиа, писали, что ответственным за аварию объявлен сотрудник ДПС, якобы не обеспечивший полное перекрытие движения для кортежа .

Попытка опровержения и смещение фокуса

На фоне распространения слухов о ДТП с участием кортежа Адама Кадырова и возможном нахождении в его машине чемпиона UFC Хамзата Чимаева, официальные чеченские медиа 16 января опровергли именно сообщения о гибели Чимаева, не затрагивая тему Адама Кадырова. Информагентство «Чечня Сегодня» со ссылкой на источник, близкий к окружению спортсмена, заявило, что Чимаев жив, находится в Дубае и «у него все хорошо». В лентах ТАСС, РИА, «Интерфакса» нет ни одной самостоятельной новости о происшествии, но оно упоминается в контексте пересказов.

17 января 2026 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале отчет о совещании под руководством своего сына Адама, которому также была вручена золотая медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за обеспечение безопасности Запорожской АЭС . Как выяснили журналисты, ролик был записан за день до предполагаемой аварии – 15 января 2026 года .

18 января 2026 года Чимаев опубликовал совместную фотографию с Адамом Кадыровым в сторис Instagram**, сопроводив фразой на чеченском языке "Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем"

20 января 2026 года начальник ОМВД России по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео на своей странице в Instagram**, где он запечатлен в компании Адама Кадырова. Оба находятся на снежном покрове. Отдельными сторис в Instagram** старыми фото с Адамом Кадыровым одновременно поделились министр культуры Иса Ибрагимов, заместитель мэра Грозного Халид Кадыров, начальник ОВД по Ножай-Юртовскому району Мурад Чалаев. Публикации выглядели скоординированными и появились на фоне отсутствия официальных комментариев о произошедшем. Все сторис были оформлены без пояснений. Некоторые пользователи соцсети обратили внимание, что использованные фотографии ранее уже публиковались и не имеют отношения к последним дням.

Адам вышел на связь

22 января 2026 года в аккаунте Адама Кадырова в Instagram** появились две сторис. Первая — фотография, сделанная не позднее 24 ноября 2025 года (то есть явно не «свежий» кадр). Вторая — фото, сопровождаемое монологом из сериала «Игра престолов» и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева, более 30 песен которого внесены в федеральный список экстремистских материалов . При этом сторис не содержали ни даты, ни подтверждения текущего состояния Адама, как и того, что он находится в нормальном состоянии или вообще в Чечне.

25 января 2026 года на странице Адама Кадырова в Instagram** было опубликовано третье видео, на котором он ведет стрельбу в воздух, а затем танцует лезгинку. Дата и место съемки не указаны. Вероятнее всего, судя по одежде участников и пейзажу на видео, запись сделана в теплое время года – то есть до того, как Адаму Кадырову исполнилось 18 лет 4 .

Политический аспект

Активный пиар Адама Кадырова и подготовка из него преемника отца вызвана опасениями за судьбу семьи и попыткой сохранить влияние клана в случае смерти Рамзана Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Стоит отметить, что информация об аварии появилась спустя неделю после угроз доставить в Грозный Владимира Зеленского. 9 января 2026 года Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина. Это заявление Адаму Кадырову припоминают многие пользователи соцсетей.

Эксперты сходятся в одном – что ДТП с участием Адама Кадырова не меняет расстановку сил вокруг вопроса о преемнике главы Чечни, так как без прямого решения Москвы ни один из сыновей Рамзана Кадырова не сможет возглавить Чечню.

Политолог Сергей Бойко отмечает, что, несмотря на продвижение Адама, «федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий», а любые должности внутри республики «не дают преимуществ наследникам», поскольку решающее слово остаётся за Кремлём.

Блогер Ислам Белокиев считает, что разговоры о преемнике носят спекулятивный характер: «Кто будет управлять Чечней, решает не Кадыров, а Кремль». Он полагает, что более вероятной фигурой Магомеда Даудова, который «резко увеличил охрану» и рассматривается федеральным центром как управляемый кандидат.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* отмечает, что стремление Рамзана Кадырова продвигать сыновей связано прежде всего с желанием обеспечить безопасность семьи.

