Главная   /   Лента новостей
19:57, 18 января 2026

Источники сообщили о лечении Адама Кадырова в Москве после ДТП

Адам Кадыров. Скриншот фото RusNews от 16.01.26, https://t.me/rusnews/79167.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын главы Чечни Адам Кадыров после ДТП находится на лечении в Москве, источники излагают разные версии о причине аварии и тяжести полученных им травм. Официально информация о ДТП с участием Адама Кадырова не подтверждена.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама после сообщений в сети о том, что тот попал в ДТП. Также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. 

 Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина. 

Версии о случившемся с Адамом Кадыровым различаются тяжестью последствий

Данные о том, что 16 января 2026 года в Грозном действительно произошло ДТП с участием Адама Кадырова спустя два дня после случившегося не вызывает сомнений, написал сегодня в своем блоге живущий за рубежом оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов*. "Так же не вызывает сомнений и то, что он получил травмы и был экстренно госпитализирован в московскую клинику бортом МЧС.

По его словам,  в публичном поле циркулируют две основные версии. "Версия первая. В результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля — предположительно, из-за того, что он не был пристёгнут. Итогом стали серьёзные травмы: повреждения головы, перелом челюсти, рёбер и другие травмы. Именно этим сторонники версии объясняют срочную эвакуацию в Москву бортом МЧС. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, - указал блогер.

По второй версии, Адам Кадыров отделался незначительными, преимущественно косметическими повреждениями от сработавших подушек безопасности. Прямой угрозы жизни не было, однако «на всякий случай» его решили перевезти на лечение в столицу.

"У каждой из версий есть свои сторонники, утверждающие, что располагают инсайдерской информацией от людей из ближайшего окружения Кадырова", - отметил он.

В частности, первую версию излагает Telegram-канал "Можем объяснить"*. По его данным, ДТП случилось в Путинском районе у дома торжеств «Сафия» на Старопромысловском шоссе.  Gelandewagen Кадырова вылетел на обочину и врезался в отбойник.  По словам собеседника Telegram-канала, состояние Адама после аварии было крайне тяжёлым и «его трудно было узнать». 

По другой версии, за рулем был Апти Ирасханов (племянник главы МВД по республике Аслана Ирасханова) – начальник охраны Кадырова-младшего, он получил перелом позвонка шейного отдела. В машине также находились еще двое охранников. Их и доставили в больницу. У них – сотрясение, ушибы, порезы. Всего в больницу были доставлены около 20 человек, но большинство из них на следующее утро выписаны

"Как правило, кортеж сына Кадырова, состоит примерно из 10-ти (плюс-минус) дорогих внедорожников, и носится он по трассам на высоких скоростях. При этом, как и во время проезда главы Чечни силовики заранее блокируют движение по трассе, до того времени, пока не проедет последняя машина сопровождения", - указал читатель "Кавказского узла".

Данные полетов подтверждают отправку борта МЧС из Грозного в Москву

О том, что санитарный борт МЧС из Грозного в день аварии вылетел в Москву, сообщало издание "Горизонтальная Россия"* 17 января со ссылкой на данные ресурса Flightradar24. Самолет МЧС России Ан-148-100ЕМ (рейс SUM9108), вылетевший из Чечни в 19:37 мск 16 января, приземлился в Москве. Посадка была зафиксирована в аэропорту Внуково около 01:10 мск 17 января.

Самолет Рамзана Кадырова Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 (номер рейса RSJ9617) в 23:25 мск 16 января вылетел из Грозного, следует из данных Flightradar24,на которое обратило внимание  «Агентство»*. Борт Кадырова в пятницу прилетел из Дубая в Грозный около 20:00 мск и в тот же день снова вылетел, 17 января ночью он приземлился во Внуково. 

ВЧК-ОГПУ* пишет, что Адам Кадыров был госпитализирован в Девятый, хирургический корпус Многопрофильного научно клинического центра С.П.Боткина (Боткинская больница). В этом корпусе только недавно были завершены ремонтные работы и там занимаются экстренной хирургией. По словам источника, Адам помещен в специальную часть корпуса (еще такая есть в 8 терапевтическом корпусе), куда можно попасть только по специальному распоряжению либо министра здравоохранения, либо руководства мэрии Москвы. Состояние пациента оценивается, как тяжелое.

Официального подтверждения информации о ДТП с участием Адама Кадырова нет. Чеченские чиновники публикации о ДТП тоже не комментировали.  Также в сети нет фото и видео с предполагаемого места аварии. 

Отметим, что 14 января глава Чечни Рамзан Кадыров во время экскурсии по Грозному призвал жителей республики следовать правилам дорожного движения, соблюдать культуру и этику на дорогах. "Соблюдаем правила дорожного движения. Показываем и призываем,- привела его слова "Чечня сегодня".

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники. 

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника -  сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий. 

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

