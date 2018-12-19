Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД

19 декабря 2018, 01:49

Требование Рамзана Кадырова "принимать самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения прозвучало вскоре после резонансного ДТП с тремя погибшими, виновником которого был назван высокопоставленный чиновник.

Как писал "Кавказский узел", а начале декабря жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП. Виновником аварии пользователи сети назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова.

Согласно версии МВД, в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются. Версию полиции развенчали родные погибших, которые попросили Рамзана Кадырова не наказывать чиновника, а также советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов, открыто признавший причастность чиновника к аварии.

Совещание по вопросам соблюдения правил дорожного движения на дорогах Чечни и пожарной безопасности в местах скопления людей Кадыров провел 18 декабря. В совещании участвовали спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который руководит оперативным штабом по снижению аварийности на дорогах, первый вице-премьер Чечни Иса Тумхаджиев, мэр Грозного Ибрагим Закриев и руководитель ГИБДД Чечни, племянник Кадырова Идрис Черхигов.

Даудов рапортовал о снижении количества ДТП в республике и мерах по борьбе с дорожными правонарушениями. «На наших дорогах наблюдается самая благоприятная ситуация по уровню безопасности, если сравнивать с другими субъектами России», - приводит слова Даудова 18 декабря "Грозный-Информ".

Кадыров, в свою очередь, потребовал суровых наказаний для нарушителей правил дорожного движения. «Необходимо принимать самые жесткие меры по отношению к тем, кто пренебрегают ПДД. Из-за своей безответственности они представляют угрозу участникам дорожного движения. Важно проводить профилактическую работу с водителями. Каждый должен осознавать весь груз ответственности и вести себя соответствующим образом на дорогах», - цитирует слова Рамзана Кадырова 18 декабря "Чечня Сегодня".

В 2013 году активисты "Общества синих ведерок" (общественное движение по борьбе с произволом чиновников на дорогах, – прим. "Кавказского узла") требовали наказать главу Чечни за превышение скорости, заявив, что он передвигается по дорогам со скоростью около 240 км/ч. Видеозапись из салона автомобиля, который разгоняется до 241 км/ч, появилась перед этим на странице самого Кадырова в Instagram. При этом Рамзан Кадыров еще до публикации этого видео приравнивал нарушителей ПДД к террористам: "Тот, кто осознанно нарушает правила, создает аварийную обстановку, подобен террористу. Оба посягают на жизнь мирных людей", - цитировали активисты слова Кадырова.

Несколько лет назад власти Чечни распространили практику коллективной ответственности на родню предполагаемых участников смертельных ДТП. На фоне резонансного ДТП в Грозном пользователи соцсетей вспомнили случай с жителем Чечни Аламом Хаджаевым и изгнанием его семьи в 2016 году: после того как Хаджаев был назван виновником автоаварии с девятью жертвами, все мужчины из его рода покинули свое село.

Декабрьская авария в Грозном напомнила жителям Чечни и о старых высказываниях Кадырова - на одном из совещаний глава Чечни требовал наказывать виновников ДТП независимо от родственных связей с ним, занимаемых должностей и званий.

"Кавказский узел" не обладает сведениями о том, что просьба родственников жертв ДТП о прощении для виновника аварии вызвана принуждением, но регулярно звучащие в Чечне просьбы об извинениях во многих случаях носят недобровольный характер. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес.