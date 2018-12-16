Родственники жертв ДТП в Грозном. Скриншот с видео https://www.instagram.com/p/BrZ9a3tAHxA/

16 декабря 2018, 20:50

Родственники погибших в ДТП попросили Кадырова извинить Ибрагимова

Родственники жертв резонансного ДТП с гибелью трех человек передали Кадырову просьбу не наказывать чиновника Ибрагимова. Это обращение развенчало официальную версию о его непричастности к аварии.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП, виновником которого назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова. Но МВД Чечни заявило, что в аварии участвовал не этот чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются.

Скриншот поста Адама Шахидова в Instagram, https://www.instagram.com/p/BrZ9a3tAHxA/Родственники погибших 4 декабря в ДТП в Грозном 13 декабря встретились с религиозным деятелем, советником Кадырова по делам религии Адамом Шахидовым. На встрече родные жертв аварии – представители вирда Висхаджи - через Шахидова обратились к Кадырову с призывом не наказывать главу Шалинского района Турпала-Али Ибрагимова, которого изначально соцсети объявили участником ДТП.

Видеозапись обращения родственников погибших к Кадырову разместил 15 декабря в своем аккаунте в Инстаграм  сам Шахидов, и в описании к посту он открыто признает причастность чиновника к аварии.

"Кавказский узел" не обладает сведениями о том, что просьба родственников жертв ДТП о прощении для виновника аварии вызвана принуждением, но регулярно звучащие в Чечне просьбы об извинениях во многих случаях носят недобровольный характер. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. Распространенная практика принуждения к извинениям часто применяется к критикам режима Кадырова и к людям, чье поведение раздражает власти Чечни. Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей.

Скриншот поста Тумсо Абдурахманов в Telegram, https://t.me/abusaddamshishani/420Мужчины на видео, обращаясь к Кадырову, действительно говорят о Турпал-Али, несколько раз называя именно это имя, следует из перевода видеозаписи, сделанного "Кавказским узлом".

Из перевода также следует, что собравшиеся являются родственниками погибших, приехавшими, в том числе из Казахстана, и они просят Кадырова не увольнять чиновника с работы. 

Известный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своем Телеграм-канале, что в комментарии к посту советника Кадырова он поблагодарил Шахидова за "разоблачение лжи МВД" о непричастности высокопоставленного чиновника к ДТП в Грозном, однако после этого автор комментария был заблокирован.

Примечание:

"Видео с извинениями оскандалившегося в метро чеченца опубликовано после угроз Кадырова", "Похищение Льянова напомнило ингушским активистам методы Кадырова", "Родственники осужденных курчалоевцев публично признали их вину".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 декабря 2018, 22:19

16 декабря 2018, 21:24

16 декабря 2018, 20:50

16 декабря 2018, 19:53

16 декабря 2018, 19:24

  • Участники пикета в Волгограде потребовали сдержать рост цен

    Власти Волгограда должны отказаться от повышения платы за проезд в общественном транспорте до 25 рублей, а правительство обязано остановить рост цен на коммунальные услуги, продукты питания и бензин, заявили участники пикета левых сил в Волгограде.

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости