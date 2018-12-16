Родственники погибших в ДТП попросили Кадырова извинить Ибрагимова

16 декабря 2018, 20:50

Родственники жертв резонансного ДТП с гибелью трех человек передали Кадырову просьбу не наказывать чиновника Ибрагимова. Это обращение развенчало официальную версию о его непричастности к аварии.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП, виновником которого назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова. Но МВД Чечни заявило, что в аварии участвовал не этот чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются.

Родственники погибших 4 декабря в ДТП в Грозном 13 декабря встретились с религиозным деятелем, советником Кадырова по делам религии Адамом Шахидовым. На встрече родные жертв аварии – представители вирда Висхаджи - через Шахидова обратились к Кадырову с призывом не наказывать главу Шалинского района Турпала-Али Ибрагимова, которого изначально соцсети объявили участником ДТП.

Видеозапись обращения родственников погибших к Кадырову разместил 15 декабря в своем аккаунте в Инстаграм сам Шахидов, и в описании к посту он открыто признает причастность чиновника к аварии.

"Кавказский узел" не обладает сведениями о том, что просьба родственников жертв ДТП о прощении для виновника аварии вызвана принуждением, но регулярно звучащие в Чечне просьбы об извинениях во многих случаях носят недобровольный характер. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. Распространенная практика принуждения к извинениям часто применяется к критикам режима Кадырова и к людям, чье поведение раздражает власти Чечни. Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей.

Мужчины на видео, обращаясь к Кадырову, действительно говорят о Турпал-Али, несколько раз называя именно это имя, следует из перевода видеозаписи, сделанного "Кавказским узлом".

Из перевода также следует, что собравшиеся являются родственниками погибших, приехавшими, в том числе из Казахстана, и они просят Кадырова не увольнять чиновника с работы.

Известный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своем Телеграм-канале, что в комментарии к посту советника Кадырова он поблагодарил Шахидова за "разоблачение лжи МВД" о непричастности высокопоставленного чиновника к ДТП в Грозном, однако после этого автор комментария был заблокирован.