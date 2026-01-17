×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
17:00, 17 января 2026

Кадыров на фоне сообщений о ДТП отчитался о проведенном Адамом совещании

Адам Кадыров на совещании. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 17.01.26, https://t.me/RKadyrov_95/6306.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама после сообщений в сети о том, что тот попал в ДТП. Также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. Эту же версию высказали и комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 

 Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина. 

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности Чечи Адам Кадыров провёл совещание с командирами силовых ведомств республики, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни.

"На повестке обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в ЧР, обеспечения общественной безопасности на время их проведения, профилактики борьбы с экстремизмом и работа подразделений ЧР в зоне проведения специальной военной операции", - отчитался Рамзан Кадыров.
 
В ходе совещания командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чечне  Анзор Бисаев  передал Адаму Кадырову золотую медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций". Он удостоен этой награды приказом АО "Концерн Росэнергоатом" за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции", - сообщил Рамзан Кадыров.

Напомним, 30 декабря 2025 года сын главы Чечни Адам Кадыров получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины".  25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения, и назвал его "замечательным парнем". Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 

В сообщении не упоминается об аварии и состоянии здоровья Адама Кадырова. Однако вопросы об этом задали некоторые авторы комментариев, к 16.52 запись в Telegram-канале главы Чечни набрала 265 комментариев.

"Аварии не было?" - спросил СМАК.

"Кто тогда в больнице?" - поинтересовался Леопольд.

Часть пользователей предположили, что ролик записан до аварии.

"Это до аварии, что ли" - уточнил Сергей 164.

"У меня на фоне слухов возник вопрос, нигде не указаны дата и время совещания", - прокомментировал Alex Tzvetkov.

Эту версию подтвердил Telegram-канал "Осторожно, новости". Видео с совещания под руководством Кадырова-младшего было смонтировано вечером 15 января, следует из мета-данных видео. Предполагаемая авария в Грозном случилась на следующий день, 16 января.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

