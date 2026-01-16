×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
22:22, 16 января 2026

Информация о ДТП с участием Адама Кадырова распространилась в чеченских соцсетях

Адам Кадыров. Кадр видеосюжета vesti_respubliki_chr / Instagram*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 

Как писал "Кавказский узел", к 17 годам Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина. 

Информация о ДТП с участием высокопоставленных чеченских чиновников в Грозном распространилась сегодня днем в социальных медиа. Позже появились сведения, что речь идет о кортеже Адама Кадырова. 

Адам Кадыров и Владимир Путин. Скриншот публикации на странице пользователя Dustum (kadyrov / Instagram*)На пути кортежа, который двигался на большой скорости, возникла помеха, из-за чего несколько автомобилей столкнулись друг с другом, утверждает со ссылкой на источники чеченское оппозиционное движение. 

После ДТП улицы в центре Грозного были перекрыты, пострадавшего - предположительно, Адама Кадырова, - доставили в республиканскую больницу, сообщили источники. При этом точных и подтвержденных данных о состоянии Кадырова-младшего, как и о количестве и состоянии других пострадавших нет. 

Официальный Грозный отчитался о благополучии Чимаева

Данные об аварии подтвердили несколько источников в Чечне. Некоторые из них сообщали, что в машине вместе с Адамом Кадыровым в момент аварии был чемпион UFC Хамзат Чимаев, - об этом, в частности, заявили источники ингушского издания "Фортанга". При этом чеченское оппозиционное движение, первоначально распространившее информацию об инциденте, данные относительно Чимаева не подтвердило. Тем не менее, официальный Грозный решил опровергнуть именно сообщения о Чимаеве, заявив, что спортсмен жив и здоров.  

Адам Кадыров и Хамзат Чимаев. Скриншот публикации на странице пользователя Dustum (kadyrov / Instagram*)"В социальных сетях сегодня активно распространяется информация о смертельной аварии с участием Чимаева. "Он находится в Дубае. У него все хорошо", - сказал источник, близкий к окружению спортсмена”, - такую заметку опубликовало вечером информагентство "Чечня Сегодня", никак не упоминая Адама Кадырова. 

Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. Так, в январе 2021 года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Кадыров сообщил о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля. В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. Власти Чечни, заказывая у известных людей рекламу аккаунтов членов семьи Кадырова и его приближенных в соцсетях, финансировали раскрутку в том числе и аккаунта Чимаева. В августе, когда Чимаев стал новым чемпионом UFC, Рамзан Кадыров торжественно встретил его в грозненском аэропорту, позировал перед журналистами с его чемпионским поясом и подарил спортсмену автомобиль Maybach. На видео, снятом сразу после победы Чимаева на ринге, боец, едва получивший пояс, по-чеченски кричит: "Дустум (позывной Адама Кадырова), везу тебе эту железяку!".

Пользователи соцсетей интересуются судьбой Адама

При этом на странице Адама Кадырова в Instagram*, под последним постом с обращением к Зеленскому, сегодня вечером появились комментарии встревоженных сторонников с просьбой выйти на связь.

Скриншот публикации о пробках в Грозном в одном из Telegram-каналов. "Адам, выйди на связь, скажи, что все хорошо", - написал, в частности, djebydal.  "За Зеленским видать ехал?" - предположил ilya_lis87_.  "Ну, че ты там? Доставил?" - поинтересовалась anastasia_berkaeeva. Комментарии о судьбе Адама Кадырова встречаются и под последней публикацией его отца в Telegram среди однотипных комментариев, восхваляющих Кадырова и "Ахмат". 

"Кавказский узел" пока не может подтвердить информацию источников о ДТП с участием Адама Кадырова. В социальных сетях нет фотографий или видео с места ДТП, хотя есть подтвержденные видеозаписями сообщения о больших заторах на подъездах к Грозному, эти записи сделаны в светлое время суток.

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники. 

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника -  сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

