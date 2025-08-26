Правозащитники сообщили о безнаказанном ДТП родственника Кадырова

Высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей в 2018 году раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "принимать самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника - сына приближенного к Кадырову человека, - никаких последствий.

В ноябре 2016 года водитель машины Ford выехал на встречную полосу близ Чернореченского поста на трассе "Кавказ" в Чечне и врезался в ВАЗ-21014, который при столкновении отбросило на ехавшую позади "Приору". Семь человек погибли на месте, еще двое были госпитализированы. Виновником аварии был назван водитель Ford Алам Хаджаев, свидетели сообщили, что он был пьян. Вскоре после инцидента все мужчины из его рода покинули свое село. Сам Хаджаев при ДТП погиб. В 2019 году чеченское телевидение выпустило в эфир сюжет о родственниках Алама Хаджаева - в сюжете Хаджаевы заявляли, что их решение покинуть Чечню было добровольным, и критиковали блогера, который называл их отъезд вынужденным.

Авария с участием высокопоставленного чеченского чиновника произошла в Грозном 20 июля, автомобиль родственника Кадырова въехал сзади в остановившуюся на светофоре "Ладу". В машине находилась семья из селения Гелдаган, оба супруга в результате ДТП погибли, а двое их детей получили тяжелые травмы.

Погибших по распоряжению властей похоронили на следующий день, но уже в день аварии власти организовали примирение между семьей погибших и виновником аварии, сообщил 25 августа со ссылкой на источники в Чечне Центр защиты прав человека "Мемориал" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По информации правозащитников, виновник ДТП является достаточно близким родственником Рамзана Кадырова, он возглавляет одно из республиканских ведомств и не понес никакого наказания. Информацию об аварии не опубликовали официальные СМИ, уголовное дело возбуждено не было.

Правозащитник, знакомый с правоприменительной практикой в Чечне, отмечает, что эти двойные стандарты давно известны в республике: люди со связями не подвергаются уголовному преследованию после инцидентов, тогда как в иных случаях "наказать могут даже людей, не имевших отношения к происшествию".

