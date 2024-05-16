Авария в Аргуне напомнила о двойных стандартах при наказании за нарушения

16 мая 2024, 20:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авария в Аргуне с тремя погибшими, к которой, по данным оппозиционных властям Чечни блогеров и Telegram-каналов, причастен сын приближенного Рамзана Кадырова, напомнила об избирательном подходе к наказанию виновников аварий. Чиновники и их родные остаются безнаказанными, тогда как простые люди могут нести ответственность за аварию всем родом, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей в 2018 году раскритиковали реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан. При этом на совещании спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "принимать самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. Это ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, заявили тогда жители Чечни и пользователи соцсетей.

О ДТП в Аргуне, в котором погибла целая семья, сообщили 12 мая оппозиционные властям Чечни Telegram-каналы. По их данным, сын приближенного к главе Чечни на большой скорости въехал на иномарке в другой автомобиль, где находилась семья из трех человек (отец, мать и сын), все члены которой погибли. По данным Telegram-каналов, на месте аварии было большое скопление силовиков.

Тех, кто приближен к власти, стараются "отмазать". А простой человек несёт наказание по полной

Фотографии с места событий обнародовал в своем YouTube-канале блогер Тумсо Абдурахманов. Он подчеркнул, что, судя по положению иномарки, автомобиль в черте города ехал со значительным превышением скорости. "В урегулировании этого конфликта не должен участвовать ни один имам, ни один мулла, никакой кадий Ножай-Юртовского района, никакое духовенство", - заявил Абдурахманов, обращаясь к главе Чечни. Этот виновник ДТП "должен понести наказание в соответствии с законодательством России, должен состояться суд", подчеркнул Абдурахманов 12 мая.

"Кавказский узел" не может проверить, где и когда сделаны обнародованные блогером фотографии, а также не располагает официальным подтверждением причастности к этой аварии сына приближенного главы Чечни.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил о существовании дифференцированного подхода к виновникам ДТП. "Тех, кто приближен к власти, чтобы они ни совершили, стараются "отмазать". А простой человек несёт наказание по полной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кутаева, это порождает ещё большую безответственность при дорожных инцидентах. "Высокопоставленные чиновники и их дети часто создают такие ситуации, нарушая правила дорожного движения. Как показывает практика, они безнаказанно выходят из этого", - подчеркнул Кутаев.

Жители Чечни в декабре 2018 года в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП в Грозном, виновником которого назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова. Но МВД Чечни заявило, что в аварии участвовал не этот чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются. Однако спустя несколько дней родственники жертв резонансного ДТП передали Кадырову просьбу не наказывать чиновника Турпал-Али Ибрагимова. Это обращение развенчало официальную версию о его непричастности к аварии.

Чеченский политолог согласен, что существует тенденция спускать с рук серьезные нарушения закона людям, приближенным к власти. "Есть немало примеров, когда чиновники или их дети совершают различные проступки и их "отмазывают". Причем речь не только о непреднамеренных убийствах в результате ДТП, но и об умышленных убийствах. Так, был случай, убили молодого человека из Бачи-юрта, а виновник был из Центороя, из клана Кадырова. Но это замяли, пришли на третий день домой и заставили примириться", - отметил он, не уточнив, как давно был этот случай.

Можно предположить, что виновник произошедшего отделается легким испугом

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также считает, что для высших чиновников в Чечне имеются поблажки, которые ведут к учащению ДТП. "То, что позволено Юпитеру, <не позволено быку>. А этому Юпитеру и его окружению позволено всё", - сказала она.

По мнению правозащитницы, при отсутствии ответственности растет риск новых инцидентов. "А правила ведь существуют для всех, чтобы уменьшить угрозу ДТП", - отметила Ганнушкина.

Виновник ДТП, приближенный к главе Чечни, останется безнаказанным, уверен читатель "Кавказского узла". "По опыту прошлых ДТП с участием приближенных к Кадырову лиц и его родственников можно предположить, что виновник произошедшего отделается легким испугом. Никакого уголовного преследования не будет, как и кровной мести. Виновника "поймут и простят", как власти, так и родственники его жертв", - написал он.

28 ноября 2016 года водитель машины Ford выехал на встречную полосу близ Чернореченского поста на трассе "Кавказ" в Чечне и врезался в ВАЗ-21014, который при столкновении отбросило на ехавшую позади "Приору". В результате аварии семь человек погибли на месте, еще двое были госпитализированы. Виновником аварии был назван водитель Ford Алам Хаджаев, свидетели сообщили, что он был пьян. Вскоре после инцидента стало известно, что все мужчины из его рода покинули свое село. Сам Хаджаев при ДТП погиб. В 2019 году чеченское телевидение выпустило в эфир сюжет о родственниках Алама Хаджаева, покинувших республику после резонансного ДТП с его участием в 2016 году. В сюжете Хаджаевы заявляли, что их решение покинуть Чечню было добровольным, и критиковали блогера, который называл их отъезд вынужденным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.