Чечня вошла в число лидеров среди регионов России по вводу жилья

13 мая 2024, 01:34

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Третье место в рейтинге регионов России по вводу жилья на одного жителя заняла Чечня, где за 2023 год было построено 1,501 квадратных метра на человека.

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2022 года Ингушетия и Дагестан возглавили антирейтинг среди регионов юга России по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья на одного местного жителя.

Рейтинг регионов России по вводу жилья в 2023 году на одного жителя опубликовало сегодня, 13 мая, РИА "Новости".

Третье место рейтинга заняла Чечня, где в 2023 году было введено 1,501 квадратного метра общей площади жилья на человека (всего 2332 тысячи квадратных метров жилья).

На пятом месте - Краснодарский край (1,310 квадратных метра на человека и 7640 тысяч квадратных метров всего), на седьмом месте - Адыгея (1,127 квадратного метра на человека и 564 тысячи квадратного метра всего).

13-е место заняла Карачаево-Черкесия, где за 2023 год было всего введено 420 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,897 квадратного метра на жителя. На 26-м месте - Ростовская область (0,714 квадратного метра на человека или 2963 тысячи квадратных метров всего), на 27-м месте - Северная Осетия (0,709 квадратного метра на человека и 481 тысяча квадратных метров всего), на 35-м месте - Астраханская область (0,668 квадратного метра на человека или 632 тысячи квадратных метров всего), на 45-м месте - Ставропольский край (0,621 квадратного метра на одного человека или 1792 тысячи квадратных метров всего), на 47-м месте - Кабардино-Балкария (0,618 квадратного метра на человека или 559 тысяч квадратных метров всего), на 60-м месте - Калмыкия (0,532 квадратного метра на жителя или 142 тысячи квадратных метров всего), на 66-м месте - Дагестан (0,500 квадратного метра на жителя или 1617 тысяч квадратных метров всего).

В аутсайдерах в 2023 году среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов оказались Волгоградская область (76-е место), где за год введена в эксплуатацию всего 951 тысяча квадратных метров жилья (0,388 квадратного метра на человека), и Ингушетия (79-е место), где за год построили 163 тысячи квадратных метров жилья (по 0,308 квадратного метра на человека).

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