Студент из Новочеркасска арестован по делу о теракте
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Заключен под стражу студент новочеркасского вуза, подозреваемый в поджоге двух электроподстанций.
Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. Так, в феврале суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ростовской области Николая Голубова по делу о поджоге на железной дороге.
Задержан студент одного из вузов Новочеркасска, который подозревается в поджоге двух городских электроподстанций, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
"За совершение поджогов молодому человеку было обещано вернуть денежные средства, которые он ранее передал мошенникам, а также освободить от несуществующего уголовного преследования за якобы совершенный им перевод денежных средств на нужды Вооруженных сил Украины", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".
Силовики считают, что молодой человек купил инструменты и горюче-смазочные материалы, необходимые для поджогов, снимая свои действия на камеру.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в публикации.
Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
