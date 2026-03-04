Студент из Новочеркасска арестован по делу о теракте

Заключен под стражу студент новочеркасского вуза, подозреваемый в поджоге двух электроподстанций.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. Так, в феврале суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ростовской области Николая Голубова по делу о поджоге на железной дороге.

Задержан студент одного из вузов Новочеркасска, который подозревается в поджоге двух городских электроподстанций, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

"За совершение поджогов молодому человеку было обещано вернуть денежные средства, которые он ранее передал мошенникам, а также освободить от несуществующего уголовного преследования за якобы совершенный им перевод денежных средств на нужды Вооруженных сил Украины", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Силовики считают, что молодой человек купил инструменты и горюче-смазочные материалы, необходимые для поджогов, снимая свои действия на камеру.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в публикации.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы.