Обломки БПЛА найдены на территории санаториев в Геленджике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев, расположенных в селе Кабардинка в Геленджике. В одном из них пришлось эвакуировать туристов.

В селе Кабардинка в Геленджике обнаружили обломки БПЛА, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев. В двух из них туристы не проживали, в третьем – гостей на время отражения атаки эвакуировали в безопасное место", - говорится в сообщении. Оперштаб заверил, что пострадавших при падении фрагментов БПЛА нет, инфраструктура не повреждена.

14 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края в период с 08:00 до 16:00, сообщили в Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 марта и в ночь на 2 марта в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены семь человек, повреждены 17 жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных. В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждены 76 частных и 38 многоквартирных домов, власти анонсировали выплаты пострадавшим. Пользователи Telegram поспорили о том, насколько названные суммы способны компенсировать ущерб.

Напомним,24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.