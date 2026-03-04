×

Кавказский узел

Лента новостей
17:44, 4 марта 2026

Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

42-летний житель Кабардино-Балкарии подозревается в вербовке в ряды террористической организации.

По версии следствия, в августе 2015 года подозреваемый, являясь организатором ячейки экстремистского объединения, путем убеждения, демонстрации видеоматериалов о международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, склонил двух своих знакомых к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Дело расследуется по признаку вербовки или иного вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности . сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следственный комитет Кабардино-Балкарии.

Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Кавказский узел" также писал, что на заседании в Верховном суде Кабардино-Балкарии по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на решение об аресте Андзора Халилова, находящийся в СИЗО застройщик заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекаращено.

Автор: "Кавказский узел"

Обрыв канатки на Эльбрусе. 12 сентября 2025 г. Фото: МЧС России
17:55, 3 марта 2026
Обрыв канатки на Эльбрусе привел чиновника Ростехнадзора под следствие
Стоп-кадр видеообращения. Февраль 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DVCKvJzje54/
10:12, 3 марта 2026
Жильцов общежития в Нальчике не удовлетворил ответ вуза на их претензии
06:38, 3 марта 2026
Бывший директор "Водоканала" Нальчика заподозрен в мошенничестве
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:05, 2 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: Влад Александров. "Юга.ру"
12:13, 2 марта 2026
Канатные дороги на "Эльбрусе" возобновили работу
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
12:13, 27 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
Госдума вновь рассмотрит вопрос о запрете никабов
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 марта 2026, 16:55
Обломки БПЛА найдены на территории санаториев в Геленджике

Дом, поврежденный в результате атаки дрона. Фото из телеграм-канала главы Новороссийска https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/14665
04 марта 2026, 10:10
Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
03 марта 2026, 19:24
Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
