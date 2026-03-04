Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

42-летний житель Кабардино-Балкарии подозревается в вербовке в ряды террористической организации.

По версии следствия, в августе 2015 года подозреваемый, являясь организатором ячейки экстремистского объединения, путем убеждения, демонстрации видеоматериалов о международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, склонил двух своих знакомых к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Дело расследуется по признаку вербовки или иного вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности 1 . сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следственный комитет Кабардино-Балкарии.

Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Кавказский узел" также писал, что на заседании в Верховном суде Кабардино-Балкарии по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на решение об аресте Андзора Халилова, находящийся в СИЗО застройщик заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекаращено.