Бывший директор водоканала Нальчика заподозрен в мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В нанесении ущерба бюджету "Водоканала" Нальчика на 1,1 миллиона рублей подозревается бывший руководитель предприятия, который, как утверждает следствие, начислял себе незаконно доплаты к основному докладу.

Бывший директор муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в Нальчике заподозрен в мошенничестве.

По данным пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии, руководитель внес изменения во внутренние документы, регламентировавшие порядок начисления зарплат сотрудника, а затем издал несколько приказов о начислении себе дополнительных выплат, пишет 2 марта "Коммерсант".

Городская администрация одобрила документы, после чего директор год ежемесячно начислял себе доплаты к основному окладу. Ущерб бюджету, по данным следствия, составил 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ближайшее время суд определит бывшему руководителю меру пресечения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году прокурор Нальчика посетил городские объекты водоснабжения и водоотведения "Водоканала", в ходе проверки выяснилось, что водопроводные и канализационные сети изношены, ненадлежащим образов обеспечиваются водоснабжением потребители. Ведомство потребовало от властей устранить нарушения.