Жильцы общежития в Нальчике пожаловались на выселение
Бывшие сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета обратились к властям с жалобой, что руководство вуза вручило им уведомления о выселении из общежития. По их словам, обращения к ректору и в госорганы результатов не дали.
Как писал "Кавказский узел", в июне прошлого года руководство Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья.
Жильцы общежития в Нальчике по улице Тарчокова, 17 обратились к властям Кабардино-Балкарии и Российской Федерации по поводу требования о выселении, пишет 21 февраля "Газета Юга".
По данным издания, в общежитии живут 47 семей, это бывшие работники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, которые были сокращены в 2017 году без предоставления другой работы. Они стояли в очереди на получения жилья, но ее ликвидировали. А недавно им вручили уведомления об освобождении жилья. Встречи с ректором университета результатов не дали.
Жильцы записали видеообращение, в котором сообщили, что сами содержат дом, своими силами сделали капитальный ремонт. В течение года они обращались в различные госструктуры, но обращения переадресовывались ректору университета. В приеме у главы республики, по словам жильцов, было отказано. Ректор, как добавили они, ссылается на то, что "власть его поддерживает и полностью на его стороне".
Напомним, что ранее ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден выселять людей из общежития, потому что студентам негде жить. "Они и так по 30-40 лет там живут без всяких законных оснований. А куда я должен поселить студентов?" - задал он вопрос.
