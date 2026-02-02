×

15:36, 2 февраля 2026

Сокуров поддержал свое исключение из совета по развитию кино

Александр Сокуров. Фото: LucaFazPhoto. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режиссер Александр Сокуров не знал о существовании совета по развитию кинематографии до своего исключения.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2023 году Минкультуры выдало прокатное удостоверение обновленной версии фильма Александра Сокурова "Александра", который рассказывает о визите бабушки к внуку-военному в Чечню. Сокуров заявлял, что из-за отказа в прокате фильмов лишен возможности снимать и преподавать.

Александр Сокуров «даже не знал о существовании» Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, из которого его исключили решением премьер-министра Михаила Мишустина. 

«Произошедшее — просто ротация состава, которая должна проходить часто. Но я ни разу не принимал участия в этих совещаниях», — цитирует сегодня его слова издание Daily Storm*.

там и обсуждать было нечего

«Жизнь российского кино никак не интересует правительство, поэтому там и обсуждать было нечего... Правильно, что вывели меня [из состава совета]», — считает режиссер.

Отметим, что девять человек, в том числе режиссеры Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и бывший советник президента по культуре Владимир Толстой, исключены из состава совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в 30 января.

Одновременно в состав совета включены также девять участников, в частности, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, генеральный продюсер «Окко» Гавриил Гордеев, гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Мастерская Сокурова была открыта в 2010 году в Нальчике. Ее известными выпускниками также являются такие режиссеры, как Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Кира Коваленко. Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Он объяснил открытие мастерской в Нальчике тем, что была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

"Кавказский узел" также писал, что позиция и высказывания Сокурова не раз приводили к пререканиям с чиновниками, в том числе на Северном Кавказе. Так, в декабре 2021 года в Чечне с подачи Рамзана Кадырова поднялась волна жесткой критики в адрес Сокурова за его слова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа. Рамзан Кадыров призвал проверить слова Сокурова на экстремизм и заявил, что режиссер стремится "развалить Россию изнутри", а спикер парламента Чечни Магомед Даудов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину, указав, что слова Сокурова направлены на возбуждение вражды между народами. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил генпрокурору России проверить Александра Сокурова "на предмет его общения с террористическими ячейками и бандформированиями". 

В декабре 2019 года режиссер высказал в разговоре с Владимиром Путиным сомнение, что Рамзан и Ахмат Кадыровы соответствуют званию Героя России. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности. Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы. 

