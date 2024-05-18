Ученик мастерской Сокурова выиграл суд о защите авторских прав

18 мая 2024, 04:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режиссер из Дагестана Гаджимурад Эфендиев, который является выпускником творческой мастерской Александра Сокурова, подал в суд на продюсера, который не заплатил ему за работу над сценарием фильма. Суд в Москве удовлетворил иск Эфендиева, обязав продюсера выплатить сумму, прописанную в контракте.

О суде Гаджимурад Эфендиев рассказал телеграм-каналу "Сапа" 17 мая.

По словам Эфендиева, с ним связался продюсер и пригласил для написания сценария кинофильма "Журавли", посвященного семерым братьям Газдановым, которые погибли в ходе Великой Отечественной войны. Спустя полгода сценарий был написан.

По словам режиссера, фильм был зарегистрирован в реестре министерства культуры, сам Эфендиев был указан в нем и как сценарист, и как режиссер. Планировалось подать заявку в "Фонд кино" для получения государственной поддержки. "Это масштабный сценарий, военные действия, огромное количество персонажей. У одних только братьев по драматургической линии, причем у каждого свое эпизодическое драматургическое время на экране", - описывает сценарий Эфендиев.

Однако, далее рассказал он, только первая часть работы была оплачена. Что касается второй части, то, по его словам, она была сдана в срок, продюсер ее принял, но не оплатил, после чего "исчез".

Эфендиев подождал несколько месяцев реакции продюсера, после чего подал в Люблинский суд Москвы иск о защите авторских прав. Иск был удовлетворен, суд обязал продюсера выплатить Эфендиеву сумму, прописанную в контракте.

Режиссер сомневается, что удастся получить эта деньги, так как у упомянутого продюсера имеются миллионные долги, однако, добавил Эфендиев, задачей было "не только вернуть деньги или права на сценарий, но и отстоять свои права как автора".

"Кавказский узел" писал, что мастерская Сокурова была открыта в 2010 году в Нальчике. Ее известными выпускниками также являются такие режиссеры, как Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Кира Коваленко.

Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Он объяснил открытие мастерской в Нальчике тем, что была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.