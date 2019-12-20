Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино

20 декабря 2019, 16:04

Творческая мастерская именитого кинорежиссера Александра Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. Работы учеников Сокурова получили признание как критиков, так и зрителей и были отмечены призами многих международных кинофестивалей. Сам Сокуров рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Мастерская в Нальчике

Осенью 2010 года на кафедре кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ КБГУ (Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова) в Нальчике была открыта мастерская Александра Сокурова. Ректор Барасби Карамурзов уговаривал Сокурова открыть мастерскую в общей сложности три года .

В июне 2019 года, комментируя успех фильма Кантемира Балагова "Дылда", Александр Сокуров подробно и ярко рассказал "Кавказскому узлу" о своих учениках, о работе своей мастерской, о перспективных режиссерах и о становлении черкесского кинематографа. Фрагменты присланного Александром Сокуровым комментария были опубликованы на "Кавказском узле".

Целью открытия мастерской в Нальчике, по словам Сокурова, была попытка формирования сильной региональной инициативной группы молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, которым является столица Кабардино-Балкарии. В профессиональном образовании и воспитании коллективу педагогов из Нальчика и других городов России удалось добиться поставленной задачи, считает Сокуров.

"Великолепно проявили себя девушки-студентки нашего курса. Умные, дисциплинированные, восприимчивые. Трудолюбивые. Очень ценю их. Вторым эшелоном шли молодые люди, молодые мужчины. Характеры молодых людей на Северном Кавказе крайне сложные - натуры возбудимые, хрупкие, часто невротичные. Многие не знают родного языка, и, видимо, никогда не овладеют им. Но и по-русски говорят не идеально. Именно их судьбы вызывали и вызывают у меня тревогу и сегодня. Желаю им преодолеть все трудности и одержать победу в тяжелой конкурентной борьбе по жизни и в профессии", - сказал он "Кавказскому узлу".

Режиссер подчеркнул, что, защищая интересы всей мастерской и интересы будущей жизни всех его бывших студентов, он опасается "кого-нибудь выделять, восхвалять". "Те, кто сегодня ещё не смог как-то ярко проявить себя, могут надеяться, что я буду верить в их талант, помогать им всеми доступными мне средствами. Среди выпускников мастерской есть режиссёры не менее способные, чем те, кому уже удалось проявить себя в производстве – с помощью Санкт-Петербургского фонда «Пример интонации» и других продюсеров и киностудий. Всё же каждый идёт своим путём. Кто-то бежит вприпрыжку, заводит знакомства. Работает много и получает столь же быстрое признание. У других всё тяжелее – семейные трудности, невозможность или нежелание покинуть родные края, безденежье", - пояснил Александр Сокуров.

Мастерская существовала с 2010 по 2015 годы, Сокуров являлся заведующим кафедрой режиссуры кино и телевидения – мастерской Сокурова А.Н. в КБГУ, рассказала "Кавказскому узлу" пресс-секретарь Сокурова Маргарита Афонина. По ее словам, в 2015 году состоялся выпуск студентов мастерской по специальности «Режиссура кино и телевидения», больше набора и выпусков не было.

Достижения учеников Александра Сокурова

Выпускниками мастерской стали Владимир Битоков, Беслан Закураев, Марианна Казанчева, Марьяна Калмыкова, Кира Коваленко, Тина Мастафова, Малика Мусаева, Олег Хамоков, Гаджимурат Эфендиев, Кантемир Балагов, Анзор Дохов, Александр Золотухин.

Уже в 2015 году работы студентов мастерской были представлены на 68-м Каннском фестивале. В 2016 Сокурову вручают орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарией». В этом же году полнометражный фильм Киры Коваленко «Софичка», снятый в Абхазии и на абхазском языке по одноименной повести Фазиля Искандера, получил приз за лучший игровой фильм, режиссуру и лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Дублине.

Первая картина Кантемира Балагова «Теснота» была замечена не только на «Кинотавре», где победила в номинации «За лучший дебют» в 2017 году. В этом же году она вошла программу «Особый взгляд» МКФ в Каннах, получила премии Международной федерации кинопрессы – ФИПРЕССИ и гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Фильм Владимира Битокова "Глубокие реки" (2018) получил награды за лучший дебют на «Кинотавре» и на Фестивале российского кино в Онфлере, а также победил в номинации «Лучший режиссер» на международном кинофестивале молодых кинематографистов «Балтийские дебюты». Фильм также собрал аншлаги на кинофестивале в Карловых Варах.

"Я уже выразил уверенность, что присутствую при рождении профессионального кабардинского национального игрового фильма, когда посмотрел курсовую работу нашего студента Владимира Битокова "Анкер". Блестящее кинопроизведение с великолепными актерскими работами и сердечной интонацией. Именно Владимир Битоков открыл для меня многих уникально талантливых актеров, работающих в драматических театрах Нальчика, что вселяло в меня большие надежды. Впрочем, каждый из студентов мастерской открывал мне какие-то новые стороны жизни народов Северного Кавказа и своеобразие развития молодых характеров", - отметил Сокуров.

Спустя два года после резонансного дебюта Балагов снова появился на Каннском кинофестивале с фильмом «Дылда» и получил премию «За режиссуру» в программе «Особый взгляд» и еще одну премию – ФИПРЕССИ. В августе 2019 года фильм нальчикского режиссера получил гран-при кинофестиваля на Сахалине, а 17 декабря стал одним из 10 претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». В ноябре кинокартина стала лучшей в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале. 15 ноября «Дылда» была отмечена специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award.

Успехи Балагова не являются случайными, уверен Александр Сокуров. "Удачи в большом кино Балагова неслучайны. Во время учебы он много, постоянно снимал. У него самое большое количество хороших учебных работ", - заявил Сокуров "Кавказскому узлу".

Черкесское кино появилось, подтверждением чему служит труд уже многих выпускников мастерской, которые готовятся к новым фильмам, считает Сокуров, обращая внимание, что сфера культуры нуждается в поддержке властей и меценатов. "Сегодня к самостоятельной работе над полнометражными фильмами готово большинство выпускников мастерской. Однако осуществить свои замыслы они могут, только если придет помощь из Петербурга или Москвы. Нет денег", - сказал Сокуров.

Он считает, что руководству Кабардино-Балкарии следует оказывать поддержку молодым талантливым людям. "Уже давно надо было бы... открыть департамент кино, опираясь на результаты работы наших выпускников. Необходимо открыть молодежный театр, радиостанцию, телеканал, газету", - заявил режиссер.

На Северном Кавказе всегда было много нерешаемых проблем с качеством культурной жизни, жизненных условий и образования молодёжи, рассказал в июле "Кавказскому узлу" Александр Сокуров. Но "настоящим бастионом сбережения и развития молодёжи" в Кабардино-Балкарии остаётся Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М.Бербекова в Нальчике, подчеркнул он.

Сам Александр Сокуров - кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997), автор более 40 художественных и документальных фильмов. В 1995 году по решению Европейской Киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино .

Сокуров неоднократно получал награды международных кинофестивалей, премии ФИПРЕССИ, премии имени Тарковского. Он является Заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Государственной Премии России (1997) и лауреатом Премии Ватикана — «Премия Третье тысячелетие» (1998). В 2003 году режиссер был награжден «Премией Свободы», учрежденной Анджеем Вайдой и компанией «Филип Моррис» .

В 2004 году Александру Сокурову присвоено звание Народного артиста РФ.

Сокуров и "чеченский сектор"

В апреле 2000 года Александр Сокуров подписал письмо в поддержку политики незадолго до того избранного президентом России Владимира Путина в Чечне . Через 7 лет, с выходом фильма «Александра» с Галиной Вишневской в главной роли, Сокуров оказался среди тех, кто видит угрозу третьей чеченской войны .

Еще через 10 лет Александр Сокуров прямо заявил, что «Чечня - регион России, который России не подчиняется. Там своя армия, и нужен только сигнал, чтобы двинуть этих вооруженных людей в какую-то сторону. И я уверен, что столкновение неизбежно» . Сокуров высказывается резко и ставит болезненные вопросы: «Две чеченских войны были войнами за национальное освобождение? Или была другая цель? Такие жертвы, какие понес этот жесткий народ, имели основательную цель, задачу. Свобода? Или я опять ошибаюсь?». «Никто в стране не может себя чувствовать в безопасности, когда речь идет об этом регионе», - высказывает он свое «оценочное мнение» .

В мае 2016 года Сокуров направил письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову с протестом против присвоения имени Ахмата Кадырова городскому мосту. Сокуров называет ошибкой присвоение Кадырову звания Героя России и повторяет вопросы, которые его волнуют: «До сего момента ни политики, ни историки не разбирались в характере происходивших в Чечне событий».

Озвученное 10 декабря 2019 года в разговоре с Владимиром Путиным сомнение Сокурова в соответствии Рамзана и Ахмата Кадыровых званию Героя России вызвало резкую критику в Чечне. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обвинил режиссера в «примитивной провокации». 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

Путин возразил режиссеру, что тот, кто «встал на сторону России», достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров заявил, что огорчен словами Путина, а в ответ на критику из Чечни пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализа и самокритики.

Позиция Александра Сокурова по другим острым вопросам

Сокуров активно выступает за сохранение исторического облика Санкт-Петербурга, свободу высказывания. На парламентских выборах 2016 года поддержал партию "Яблоко" (при этом оставаясь беспартийным).

В марте 2014 года Сокуров выступил с заявлением, в котором указал, что использование военной силы против граждан Украины будет иметь необратимые последствия для самой России. Также он призвал россиян уважать желание украинцев жить отдельным государством: «Мы не один народ с украинцами, мы разные. У нас внутренне разные культуры. Не зря украинцы всегда хотели жить отдельным государством. Да, мы близки, у нас есть много похожего, но это не означает, что мы один народ. Это совсем не так. Мы разные и нам эту разность нужно уважать и ценить» .

Еще в 2007 году Сокуров предупреждал об угрозе войны с Украиной.

В феврале 2017 года Александр Сокуров сказал, что российские политические комментаторы, а также сотрудники российского телевидения и радиовещания рано или поздно предстанут перед Гаагским трибуналом, поскольку они «являются провокаторами, которые во время пожара разбрасываются спичками» .

29 марта 2017 года, получая премию «Ника» в номинации «За честь и достоинство», произнес речь, часть которой была посвящена школьникам и студентам, вышедшим на акции протеста 26 марта. Сокуров постоянно говорит о необходимости для власти вести диалог с молодыми людьми и о недопустимости «гражданской войны» с ними, а также выступал за освобождение осужденного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова .

В декабре 2019 года на заседании Совета по правам человека Сокуров выступил в поддержку ингушей и, в частности, ингушских активистов .

Биография

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. О своем кабардинском происхождении, по словам Сокурова, он впервые узнал в январе 2006 года, когда приехал на ретроспективный показ фильмов в Нальчик, где его принял кабардинский род Сокуровых.

Семья много переезжала: Сокуров начал обучение в школе в Польше, а закончил – в Туркмении. С 6-7-го класса он осознавал себя как читатель и слушатель (радиотеатр) большой драматургии .

В 1968 году поступил на исторический факультет Горьковского государственного университета. Во время учебы работал в редакции художественного вещания Горьковского телевидения, участвовал в производстве программ и телефильмов.

Получив диплом историка поступил во ВГИК на режиссерский факультет в 1975 году. За отличную учебу получал стипендию имени С. Эйзенштейна. В 1979 году, сдав экзамены экстерном, на год раньше срока был вынужден закончить обучение из-за острого конфликта с администрацией института и руководством Госкино .

В 1980 году по рекомендации Андрея Тарковского Александр Сокуров был зачислен режиссером-постановщиком в штат киностудии «Ленфильм», где создавал свои первые игровые картины. Параллельно сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов. Только в конце 1980-х его картины, запрещенные цензурой к показу, увидели свет .

В 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве, был создан Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» .

Примечания