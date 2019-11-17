"Дылда" Балагова получила награду на Стокгольмском фестивале

17 ноября 2019, 06:46

Фильм "Дылда" режиссера из Нальчика Кантемира Балагова отмечен специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award.

Как писал "Кавказский узел", в мае после показа фильма "Дылда" Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В августе фильм получил гран-при кинофестиваля на Сахалине, а в октябре стал одним из 93 претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". В ноябре кинокартина стала лучшей в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале.

Премьерный показ фильма на широком экране состоялся 20 июня в московском зале "Октябрь". В основном на премьеру пришла молодежь. Зрители не увидели тему однополой любви в картине, которая на Каннском кинофестивале была номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику. Сам Балагов заявлял, что фильм не посвящен проблемам сексуальных меньшинств. По данным Фонда кино, кассовые сборы фильма менее чем за месяц превысили 25 миллионов рублей.

Кинокартина "Дылда" получила специальную премию на 30-м Стокгольмском фестивале Stockholm Impact Award, сообщил 15 ноября ТАСС.

Жюри назвало его "исключительно красивым и хорошо снятым фильмом молодого начинающего режиссера". "История, где материнство становится целительной силой, передана через двух женщин и воплощена в великолепной игре исполнительниц двух главных ролей", - приводит мотивацию жюри издание.

Фильм "Дылда" рассказывает о судьбах женщин после окончания Великой Отечественной войны. "Наш фильм - это рассказ о том, насколько женщинам, которые по природе должны давать жизнь, было тяжело вернуться после окончания войны в мирное русло", - сказал ранее Балагов.

Премию фестиваля, учрежденную в 2015 году, присуждают кинокартине, которая, по мнению жюри, "создает возможности для перемен и дискуссий". Лауреат получает статуэтку и премию в 1 миллион крон (порядка 110,6 тысячи долларов).

В этом году фестиваль проходит в Стокгольме с 6 по 17 ноября, на нем были представлены 150 киноработ из 60 стран. Главный приз за лучший фильм и за лучшую операторскую работу на фестивале получил режиссер Мелина Леон за картину "Песня без названия" (Song without a name), сообщил телеканал "Россия. Культура".