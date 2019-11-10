"Дылда" Балагова получила главный приз Женевского кинофестиваля

10 ноября 2019, 10:51

Фильм "Дылда" нальчанина Кантемира Балагова стал победителем в конкурсной программе полнометражного кино на кинофестивале в Швейцарии. Судьи охарактеризовали картину как "настоящее произведение искусства".

Как писал "Кавказский узел", в мае Кантемир Балагов получил после показа фильма "Дылда" приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В августе фильм получил гран-при кинофестиваля на Сахалине, а в октябре стал одним из 93 претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Премьерный показ фильма на широком экране состоялся 20 июня в московском зале "Октябрь". На показ в основном пришла молодая аудитория. Зрители не увидели тему однополой любви в картине, которая на Каннском кинофестивале была номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику. Сам Балагов заявлял, что фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества. По данным Фонда кино, кассовые сборы фильма менее чем за месяц превысили 25 миллионов рублей.

Фильм "Дылда" стал победителем в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале, сообщает сегодня РИА "Новости".

"Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении", - процитировало агентство судей конкурса.

Фильм "Дылда" посвящен судьбам женщин после окончания Великой Отечественной войны. "Наш фильм - это рассказ о том, насколько женщинам, которые по природе должны давать жизнь, было тяжело вернуться после окончания войны в мирное русло", - сказал ранее Кантемир Балагов.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино на кинофестивале, который сегодня завершает работу, представлено 55 лент. В рамках фестиваля состоялись также конкурсы короткометражных фильмов и телесериалов, уточняет сегодня ТАСС.

Напомним, Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается. Дебютный фильм Балагова "Теснота" на сочинском кинофестивале "Кинотавр" был отмечен наградой "За лучший дебют". Также картина получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков России.