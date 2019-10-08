"Дылда" Балагова вошла в лонг-лист премии "Оскар"

08 октября 2019, 06:21

Фильм "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова стал одним из 93 претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Как информировал "Кавказский узел", согласно решению Российского оскаровского комитета, фильм "Дылда" в этом году был выдвинут от России на престижнейшую американскую кинопремию "Оскар".

7 октября организаторы "Оскара" обнародовали лонг-лист из 93 претендентов на премию в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", которая до этого года называлась "Лучший фильм на иностранном языке". В число претендентов вошла "Дылда" режиссера Балагова, пишет РИА "Новости".

Короткий список из 10 претендентов на "Оскар" в этой номинации будет объявлен 16 декабря, а окончательный список номинантов станет известен 13 января 2020 года. Вручение награды запланировано на 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Эксперты оценили шансы "Дылды" на "Оскар"

"Дылда" имеет шансы на получение "Оскара", считает режиссер и сценарист Наталья Меркулова.

"Мне кажется, что есть все шансы даже и получить "Оскар", потому что "Дылда" - потрясающее кино с оригинальным замыслом, с интересным миром, который выстроил режиссер. Совершенно неслучайно лента получила приз за режиссуру в Канне, потому что она яркая, выразительная, мощная и глубокая", - заявила Меркулова.

"Дылда" уже заработала себе прекрасную репутацию на международном рынке, получив два важных приза на Каннском кинофестивале и будучи представленной на главных международных фестивалях, добавила она.

17 мая показ фильма "Дылда" прошел на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд". Кинокартину номинировали на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма", фильм получил приз за лучшую режиссуру. На XVI международном кинофестивале "Золотой абрикос" в Ереване Балагову за фильм "Дылда" досталась вторая премия фестиваля - "Серебряный абрикос". В августе "Дылда" завоевала Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток". Кроме того, фильм включили в программу международного кинофестиваля в Торонто и в список премии Европейской киноакадемии, представили на американском фестивале в Теллурайде.

Фильм Балагова не в полной мере соответствует списку критериев киноакадемии США, что снижает его шансы на премию, полагает кинокритик Алексей Гусев.

"Если речь идет о рассказе частной истории на широком историческом фоне, что есть в фильме "Дылда" и что составляет главный критерий американского "Оскара", здесь все в порядке. Но все остальное - будь то способ исполнения, будь то драматургия, будь то визуальная стилистика, - как мне кажется, превращает эти шансы почти в ничто", - цитирует слова Гусева, как и слова Меркуловой, RT.

Премьерный показ на широком экране фильма "Дылда" состоялся вечером 20 июня в московском киноконцертном зале "Октябрь". На показ в основном пришла молодая аудитория. Участники показа, среди которых в основном была молодежь, не увидели тему однополой любви в картине, которая на Каннском кинофестивале была номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику. Сам Балагов заявлял, что фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества. По данным Фонда кино, кассовые сборы фильма чуть менее, чем за месяц превысили 25 миллионов рублей.

"Дылда" - некоммерческая картина, которая и не была рассчитана на коммерческий успех, поэтому оценивать ее размером кассовых сборов бессмысленно и бесполезно, однако эта кинокартина может рассчитывать на новые и новые награды, считает кинокритик Антон Долин.

"Вот те критерии, по которым надо оценивать фильм "Дылда". Это "вирусная" известность, обсуждаемость, а не количество денег, которые он соберет", - заявил ранее Долин "Кавказскому узлу".

Удачи Балагова в большом кино не случайны, на своем курсе у него было самое большое количество хороших учебных работ, сказал ранее "Кавказскому узлу" режиссер Александр Сокуров, выпускником мастерской которого является Кантемир.