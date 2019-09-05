Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу двух фестивалей

05 сентября 2019, 11:41

Кинокартина "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова включена в программу международного кинофестиваля, который открывается сегодня в Торонто. Фильм также был представлен на американском фестивале в Теллурайде и был включен в список премии Европейской киноакадемии.

Как писал "Кавказский узел", премьерный показ на широком экране фильма Кантемира Балагова "Дылда" состоялся вечером 20 июня в московском киноконцертном зале "Октябрь". Кассовые сборы фильма чуть менее, чем за месяц превысили 25 миллионов рублей, сообщил Фонд кино. В августе "Дылда" завоевала Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток".

17 мая показ фильма "Дылда" прошел на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд". Кинокартину номинировали на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма", фильм получил приз за лучшую режиссуру. Эта номинация может негативно отразиться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии. Сам Балагов заявлял, что эта номинация его "немножечко раздражает", так как фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества.

Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова представит Россию на открывающемся сегодня в канадском городе Торонто 44-м международном кинофестивале Toronto International Film Festival (TIFF), сообщает ТАСС. По данным агентства, за 11 дней фестиваля зрители увидят 333 фильма, снятые режиссерами из 84 стран мира, а "Дылду" покажут 9, 11 и 14 сентября.

Ранее, "Дылда" была представлена на американском фестивале в Теллурайде, написал 4 сентября на своей странице в Instagram продюсер фильма Александр Роднянский.

"Это самый влиятельный [фестиваль], успех на котором открывает фильмам прямую дорогу к борьбе за [премию] "Оскар". Попасть на этот фестиваль неимоверно трудно - идёт он всего 4 дня, отбирают сюда крайне тщательно и не более 30 фильмов, фотографов и глянцевую прессу не пускают... добраться сюда тяжело...", - написал Роднянский.

"Дылда" также вошла в список премии Европейской киноакадемии. "Премия существует с 1988 года, по замыслу создателей она противопоставлена американскому «Оскару»", - проинформировало 20 августа РИА «Новости».

По данным агентства, в список 46 отобранных картин были включены два российский фильма: помимо кинокартины Балагова, фильм "Подбросы" Ивана Твердовского. Список номинантов премии объявят 9 ноября на кинофестивале в испанском городе Севилье, награждение состоится 7 декабря в Берлине.

Напомним, что 13 июля на XVI международном кинофестивале "Золотой абрикос" в Ереване стало известно, что за фильм "Дылда" Балагову досталась вторая премия фестиваля - "Серебряный абрикос".