Участники церемонии закрытия кинофестиваля. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

14 июля 2019, 04:15

Лучшим на кинофестивале в Ереване стал фильм из Великобритании

Главный приз XVI международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване достался британскому режиссеру Ричарду Биллингему за полнометражный фильм "Рэй и Лиз". "Серебряным абрикосом" наградили Кантемира Балагова за фильм "Дылда".

Как писал "Кавказский узел", XVI международный кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в Ереване 7 июля. В его программу вошли более 110 фильмов. В программе полнометражных фильмов представлены 13 картин.

Главная премия фестиваля "Золотой абрикос" досталась Ричарду Биллингему за фильм "Рэй и Лиз", сообщает присутствоваший на закрытии фестиваля корреспондент "Кавказского узла".

Фильм рассказывает о жизни семьи "папаши Рэя" и "мамаши Лиз", детей которых вот-вот заберут органы опеки из-за асоциального образа жизни, пишет "Кинопоиск".

Вторая премия "Серебряный абрикос" досталась картине режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда". Среди полнометражных фильмов жюри также отметило фильм Хазана Фазиля из Ирана "Полуночный странник".

Лучшим среди короткометражных фильмов стала картина "Уроки езды" Марзие Риахи (Иран). "Серебряный абрикос" получила картина "Пленник общественности" грузинского режиссера Рати Цителадзе. 

В конкурсе "Региональная панорама" награду международной ассоциации журналистов и кинокритиков FIPRESCI получила картина Тинатин Каджришвили "Горизонт".

Напомним, что фильм Кантемира Балагова "Дылда" был показан 17 мая на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирован на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Этот фильм получил приз за лучшую режиссуру. Опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии отмечали, что номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма. Сам Балагов заявлял, что эта номинация его "немножечко раздражает", поскольку фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества.

Примечание:

"Web-Абрикос" стимулирует молодых режиссеров снимать фильмы, считают организаторы", "Два фильма победили в номинации "Армянская панорама" кинофестиваля "Золотой абрикос""Золотой абрикос" получил спецприз фестиваля в Варне за программу о геноциде армян".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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