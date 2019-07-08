Эмблема кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

08 июля 2019, 03:11

Более 110 фильмов вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос" в Ереване

В Ереване открылся XVI Международный кинофестиваль "Золотой абрикос". За главный приз в конкурсной программе полнометражных фильмов поборются 13 картин.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году в Ереване прошел XV международный кинофестиваль "Золотой абрикос". Он получил более 600 заявок из 83 стран мира. В конкурсные и внеконкурсные программы были включены 110 фильмов. Гран-при фестиваля получил фильм украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан".

Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года. В 2010 году фестиваль получил главную премию Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate d'Honneur.

Участники церемонии открытия кинофестиваля в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".XVI Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся 7 июля в Ереване показом фильма «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. В программу включены также картины, отмеченные призами на фестивалях в Берлине и Роттердаме, передает корреспондент «Кавказского узла».

На кинофестивале будет показано свыше 110 фильмов. За главный приз в конкурсной программе полнометражных фильмов поборются 13 картин, в том числе армянская лента «Долгая ночь» режиссера Эдгара Багдасаряна. Жюри игровых фильмов возглавил российский режиссер Александр Миндадзе.

В программу «Региональная панорама» вошли 12 картин армянских, грузинских, турецких и иранских кинематографистов, а также документальный фильм совместного российско-азербайджанского производства «Молокане», рассказывающий о жизни молокан в Азербайджане.

В рамках церемонии открытия фестиваля также состоялось открытие звезд выдающихся деятелей армянского кинематографа. Были открыты звезды режиссеров Баграта Оганесяна (фильмы "Терпкий виноград", "Хозяин"), Армана Манаряна (фильмы "Родник Эгнар", "Возвращение") и Геннадия Мелконяна (фильмы "Нежданно-негаданно", "Последнее воскресенье").

Завершится кинофестиваль 14 июля.

Примечание:

"Web-Абрикос" стимулирует молодых режиссеров снимать фильмы, считают организаторы", "Два фильма победили в номинации "Армянская панорама" кинофестиваля "Золотой абрикос""Золотой абрикос" получил спецприз фестиваля в Варне за программу о геноциде армян".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 июля 2019, 06:44

08 июля 2019, 05:45

08 июля 2019, 04:53

  • Отец пострадавших в ДТП детей в Черкесске выдвинул претензии к следствию

    Несмотря на мировое соглашение между сторонами по делу о ДТП в Черкесске, в котором пострадали женщина и двое ее детей, у потерпевших остались вопросы к следствию. В следственные органы направлено заявление с просьбой провести проверку правильности оформления ДТП. По мнению отца пострадавших детей, следствие не смогло достоверно установить, был ли трезвым водитель, который и совершил наезд, а в суд так и не была представлена видеосъемка освидетельствования. 

08 июля 2019, 03:55

  • 1 Несколько сотен человек потребовали у "Рустави 2" извиниться перед Путиным

    Ведущий передачи "Постскриптум" на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией", перед зданием "Рустави 2" собрались несколько сотен людей, которые потребовали извинений, после чего телеканал временно приостановил работу.

08 июля 2019, 02:12

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Новости

Все новости