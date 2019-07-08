Более 110 фильмов вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос" в Ереване

08 июля 2019, 03:11

В Ереване открылся XVI Международный кинофестиваль "Золотой абрикос". За главный приз в конкурсной программе полнометражных фильмов поборются 13 картин.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году в Ереване прошел XV международный кинофестиваль "Золотой абрикос". Он получил более 600 заявок из 83 стран мира. В конкурсные и внеконкурсные программы были включены 110 фильмов. Гран-при фестиваля получил фильм украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан".

Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года. В 2010 году фестиваль получил главную премию Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate d'Honneur.

XVI Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся 7 июля в Ереване показом фильма «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. В программу включены также картины, отмеченные призами на фестивалях в Берлине и Роттердаме, передает корреспондент «Кавказского узла».

На кинофестивале будет показано свыше 110 фильмов. За главный приз в конкурсной программе полнометражных фильмов поборются 13 картин, в том числе армянская лента «Долгая ночь» режиссера Эдгара Багдасаряна. Жюри игровых фильмов возглавил российский режиссер Александр Миндадзе.

В программу «Региональная панорама» вошли 12 картин армянских, грузинских, турецких и иранских кинематографистов, а также документальный фильм совместного российско-азербайджанского производства «Молокане», рассказывающий о жизни молокан в Азербайджане.

В рамках церемонии открытия фестиваля также состоялось открытие звезд выдающихся деятелей армянского кинематографа. Были открыты звезды режиссеров Баграта Оганесяна (фильмы "Терпкий виноград", "Хозяин"), Армана Манаряна (фильмы "Родник Эгнар", "Возвращение") и Геннадия Мелконяна (фильмы "Нежданно-негаданно", "Последнее воскресенье").

Завершится кинофестиваль 14 июля.