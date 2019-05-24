Кинематографисты осторожно оценили перспективы проката фильма Балагова "Дылда"

24 мая 2019, 14:49

Номинация картины "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова на премию Каннского фестиваля, присуждаемую фильмам на ЛГБТ-тематику, может сказаться негативно на перспективах проката в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма, заявили представители киноиндустрии.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая фильм "Дылда" Кантемира Балагова был показан на Каннском кинофестивале. Картина представлена в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма".

"Номинация на "Квир-пальму" меня немножечко раздражает, потому что это сильно упрощает взаимоотношения между героинями. У меня не было никакой ЛГБТ-мотивации, гомосексуальной мотивации. Это история о том, что человеку нужен человек, а не женщине нужна женщина", - заявил ранее Балагов в интервью "Афиша Daily". В свою очередь пользователи соцсетей раскритиковали освещение послевоенного быта в фильме и выразили сомнение, что в первые годы после блокады Ленинграда в городе жили представители ЛГБТ.

Негативную реакцию и самого Балагова на ЛГБТ-номинацию, отметил его коллега и друг кинорежиссёр Владимир Битоков. "Кантемир возмущён этой номинацией, поскольку в фильме и речи об этом нет. В любом случае, уверен, что осуждений будет масса из-за этой номинации", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем Битоков отметил, что уверен в содержательной и художественной ценности картин Балагова. "Тот факт, что Кантемир оба свои фильма представляет на главном фестивале мира, говорит о художественной ценности его картин. Ставить собственные оценки мы можем, только посмотрев фильм. Как и всякое кино, фильм Кантемира кому-то понравится, кому-то - нет. Но делать выводы из воздуха - глупо. Если кто-то видит в чем-то какую-то тему, совсем не факт, что она там есть. Возможно, этот человек видит эту тему во всем", - резюмировал Битоков.

Для проката фильма в России тема ЛГБТ, конечно, играет свою роль, но в то же время, будут учитываться и художественные достоинства картины, уверен российский сценарист, режиссёр и актёр Александр Адабашьян. "А (ЛГБТ)-тема играет свою роль. Может быть положительную, а может и отрицательную. Но о чем угодно можно судить, только увидев или услышав. Так же, как и художнику [в своих произведениях], можно о чем угодно говорить. Но всё зависит от того, кто и как об этом говорит", - подчеркнул Адабашьян.

Вполне возможно, что такая реклама или антиреклама фильма скажется на его прокате, отметил один из руководителей юридического партнёрства "Кинозакон", которое занимается регулированием отношений между участниками кинопроизводства и проката Олесь Гвоздиченко.

"Возможно, надо будет задать вопрос самому режиссёру и он даст ответ, покажет и расскажет на публичных кинопоказах, о чем в действительности его фильм, каково содержание (...) Для кого-то [тема ЛГБТ] - реклама, для кого-то - антиреклама, в зависимости от предпочтений", - пояснил он.

Основным же маркером для успеха проката фильма в России, по словам Гвоздиченко, является главный герой. "Люди в первую очередь идут на кинозвезду, заявленную в фильме. На втором месте - режиссёр или продюсер картины. А скандалы играют не очень большую роль, хотя и вызывают некоторое увеличение интереса к фильму", - считает Гвоздиченко.

Скандальность картины может подстегнуть интерес публики, в том числе и на Кавказе, считает руководитель Адыгского культурного центра КБГУ Мадина Езаова. "Я уже хочу посмотреть этот фильм. То, что фильм имеет некую скандальность, вызовет волну желающих посмотреть этот фильм и на Кавказе", - заявила она.

По словам Езаовой, по фильмам Балагова на Кавказе есть разные мнения, и отнюдь не всегда отрицательные. "Это всё-таки творчество. Это молодой режиссёр, который ещё растёт… Среди молодежи в Кабардино-Балкарии есть симпатии к творчеству Балагова. Они с большой теплотой отзываются о его нашумевших фильмах. (...) Если его фильм уже не первый раз номинирован на Каннском фестивале, то это должно радовать. А ошибки или достижения будут…Жизнь расставит всё на свои места", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Адыгского культурного центра КБГУ.

В 2017 году дебютный фильм Кантемира Балагова "Теснота" выиграл главный приз во второй по значимости конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". На сочинском кинофестивале "Кинотавр" картина была отмечена наградой "За лучший дебют", а также получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Кроме того, фильм получил гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" и две награды на 58-м Международном кинофестивале в Салониках.

Насилие против ЛГБТ, в том числе и на Кавказе, не пресекается властями. Однако фильмы российских режиссёров на ЛГБТ-тематику никогда ещё не вызывали новых витков насилия, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

При этом, по словам Кочеткова, если кто-то хочет совершить насильственные действия, то поводы найдут всегда. "Очень странно было бы обвинять создателей фильма, что они спровоцировали насилие. Говорить, что фильмы провоцируют насилие - это значит уводить взгляд от истинной причины данной проблемы… Те, у кого, что называется, "руки чешутся", всегда найдут повод", - отметил Кочетков.

Напомним, что в марте 2017 года власти не согласовали гей-парады в Нальчике и Черкесске. Организаторы заявили, что после подачи уведомления на проведение шествия им стали поступать угрозы. 19 марта жители Нальчика на митинге потребовали не допустить ЛГБТ-акций в городе. В апреле 2017 года Нальчикский горсуд не удовлетворил иск ЛГБТ-активистов, просивших обязать мэрию согласовать проведение митинга в защиту прав сексуальных меньшинств.

Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается, отмечается в биографической справке о Кантемире Балагове, размещенной "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии". "Кавказский узел" также писал, что высказывание Балагова о том, что он не считает себя кабардинцем, хотя и является представителем этой национальности, вызвало критику черкесских активистов.