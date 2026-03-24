02:48, 24 марта 2026

Военный осужден в Нальчике за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии военного Мартина Гелоева, который более года отсутствовал по месту службы в воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд 23 марта вынес приговор военнослужащему Гелоеву, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает пресс-служба суда.

Из обвинительного заключения следует, что Гелоев 24 октября 2024 года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть. 18 декабря 2025 года он добровольно прибыл в военный следственный изолятор в Нальчике. В суде военный признал себя виновным. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В сообщении пресс-службы имя осужденного не указано. Из карточки дела на сайте суда следует, что его зовут Мартин Гелоев. Его дело поступило на рассмотрение 3 марта.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

