01:57, 11 мая 2026

Спасатели эвакуируют двух застрявших на Эльбрусе туристов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два туриста, которые застряли на склоне Эльбруса, подали сигнал бедствия, их эвакуируют спасатели.

МЧС сообщило о проведении операции по спасению двух туристов, которые подали сигнал бедствия, застряв на высоте 5100 метров на склоне Эльбруса, пишет сегодня ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Спасатели обнаружили группу, состояние туристов оценивается как удовлетворительное. Спасатели помогают им спуститься с горы.

На помощь отправились десять человек и три единицы техники, Операция по спасению туристов, которые не зарегистрировали маршрут, осложняется отрицательной температурой и метелью, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста и альпинистку из Монголии.

В 2021 году общественный резонанс вызвала гибель сразу пяти туристов на Эльбрусе: тогда группа из 19 альпинистов попала в снежный буран на высоте более 5000 метров, пятеро умерли, 11 были доставлены в больницу, а трое от госпитализации отказались. После трагедии краевед Виктор Котляров предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов. В 2025 году организатор восхождения был приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии, а  двое инструкторов-проводников - к трем годам и двум месяцам и трем с половиной годам колонии.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

