Спасатели эвакуируют двух застрявших на Эльбрусе туристов

Два туриста, которые застряли на склоне Эльбруса, подали сигнал бедствия, их эвакуируют спасатели.

МЧС сообщило о проведении операции по спасению двух туристов, которые подали сигнал бедствия, застряв на высоте 5100 метров на склоне Эльбруса, пишет сегодня ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Спасатели обнаружили группу, состояние туристов оценивается как удовлетворительное. Спасатели помогают им спуститься с горы.

На помощь отправились десять человек и три единицы техники, Операция по спасению туристов, которые не зарегистрировали маршрут, осложняется отрицательной температурой и метелью, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста и альпинистку из Монголии.

В 2021 году общественный резонанс вызвала гибель сразу пяти туристов на Эльбрусе: тогда группа из 19 альпинистов попала в снежный буран на высоте более 5000 метров, пятеро умерли, 11 были доставлены в больницу, а трое от госпитализации отказались. После трагедии краевед Виктор Котляров предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов. В 2025 году организатор восхождения был приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии, а двое инструкторов-проводников - к трем годам и двум месяцам и трем с половиной годам колонии.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".