Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая

Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии не будет проводиться по соображениям безопасности. Как и в прошлом году, власти предложили использовать для этой акции онлайн-формат.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году власти Кабардино-Балкарии отказались проводить шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Из очных праздничных мероприятий они сохранили салют вечером 9 мая.

В 2024 году формат празднования дня Победы был изменен в целом ряде регионов юга России: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.

Решение провести шествие "Бессмертного полка" в формате онлайн было принято по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики, которое провел глава региона Казбек Коков. Основной темой обсуждения стала подготовка к майским праздничным мероприятиям, сообщила пресс-служба центра управления регионом в Telegram-канале.

Отмечается, что программы празднований еще находятся в стадии уточнения, но уже принято решение отказаться от крупных массовых шествий.

"С учетом обстановки, принято решение о том, что крупных массовых шествий на открытых пространствах проводиться не будет. Так, в частности, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, как это было сделано в прошлом году.", - написал Коков в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2024 года нальчанин Олег Келеметов обратился в Следком с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. В мае того же года Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии, республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина и других причастных к массовым депортациям в годы Великой Отечественной войны, а также установку им памятников.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".