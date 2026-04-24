Кавказский узел

01:21, 24 апреля 2026

Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии не будет проводиться по соображениям безопасности. Как и в прошлом году, власти предложили использовать для этой акции онлайн-формат. 

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году власти Кабардино-Балкарии отказались проводить шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Из очных праздничных мероприятий они сохранили салют вечером 9 мая. 

В 2024 году формат празднования дня Победы был изменен в целом ряде регионов юга России: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.

Решение провести шествие "Бессмертного полка" в формате онлайн было принято по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики, которое провел глава региона Казбек Коков. Основной темой обсуждения стала подготовка к майским праздничным мероприятиям, сообщила пресс-служба центра управления регионом в Telegram-канале.

Отмечается, что программы празднований еще находятся в стадии уточнения, но уже принято решение отказаться от крупных массовых шествий.

"С учетом обстановки, принято решение о том, что крупных массовых шествий на открытых пространствах проводиться не будет. Так, в частности, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, как это было сделано в прошлом году.", - написал Коков в своем Telegram-канале. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2024 года нальчанин Олег Келеметов обратился в Следком с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. В мае того же года Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии, республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина и других причастных к массовым депортациям в годы Великой Отечественной войны, а также установку им памятников.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
17:29, 23 апреля 2026
Бывший глава МВД Ростова-на-Дону не признал вину во взятках и мошенничестве
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
03:57, 19 апреля 2026
Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части
03:01, 12 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за неоднократное оставление места службы
00:40, 28 марта 2026
Суд в Нальчике арестовал бывшего военного по обвинению в финансировании терроризма
Встреча Андрея Фишмана с жильцами общежития в Нальчике. Фото: Следком Кабардино-Балкарии / Telegram
01:56, 27 марта 2026
Следком пообещал защитить интересы жильцов общежития в Нальчике
Военный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:48, 24 марта 2026
Военный осужден в Нальчике за оставление части
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
17:23, 23 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Новое рассмотрение. Как дело о громком убийстве ходит по кругу
Фото
19:30, 21 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Драка на обочине и ее последствия... Житель Нальчика добивается справедливого суда
Фото
10:31, 20 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жильцы общежития Аграрного университета в Нальчике обратились к Путину
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше