Военный осужден в Кабардино-Балкарии за самовольное оставление части

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Евгения Соловьева к пяти годам колонии за то, что он более года не являлся в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Соловьев, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ, об этом пресс-служба суда сообщила 9 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным следствия, Соловьев без уважительной причины 18 марта прошлого года не явился в воинскую часть. 2 апреля уже текущего года его обнаружили в Нальчике сотрудники полиции, то есть более года он "проводит время по своему усмотрению по месту своего жительства".

В суде, как утверждается, военный осознал противоправность своего деяния и высказал сожаление. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На сайте суда сообщается, что дело Евгения Соловьева поступил на рассмотрение 1 июня, приговор был вынесен 9 июня.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".