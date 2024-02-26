Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Клим Ворошилов (слева направо). конец 1930-х годов. Фото: https://commons.wikimedia.org/

26 февраля 2024, 09:53

Нальчанин пожаловался в Следком на Сталина, Молотова и Ворошилова в связи с депортацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие, указал в своем заявлении в Следком нальчанин Олег Келеметов. Он потребовал проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона.

Как информировал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии 8 марта отмечается годовщина депортации балкарского народа. В 2023 году акции памяти жертв 79-й годовщины депортации балкарского народа прошли, в том числе в Нальчике и Кенже.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Житель Нальчика Олег Келеметов направил заявление в Следком, в котором потребовал провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о массовых депортациях по национальному признаку. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушили Конституцию Советского Союза и Уголовный кодекс СССР, передал сегодня "Коммерсант".

Нальчанин пояснил, что весной 1944 года его отец был депортирован в Казахстан. При этом он уточнил, что обратился в Следком не как сын репрессированного, а как гражданин, который желает наказания виновных в нарушении закона. Житель Нальчика надеется, что следователи установят причастность к нарушению закона членами ГКО СССР, в который входили Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Николай Вознесенский и Лазарь Каганович.

Решения о выселениях противоречили статье 127 Конституции РСФСР от 1937 года, закреплявшей за гражданами равноправие независимо от их расы и национальности, заявил Келеметов. "Члены ГКО принятием указанных постановлений грубо нарушили данный конституционный принцип, что в соответствии со статьей 110 УК РСФСР определяется как превышение власти", – подчеркнул он.

Нальчанин потребовал установить, имеются ли в их действиях членов ГКО признаки превышения власти, повлекшие тяжкие последствия, сопряженные с насилием, мучениями, оскорбляющими личное достоинство граждан.

По мнению Келеметова, причиной для насильственного переселения послужила национальная, этническая принадлежность репрессированных жителей. "Депортация носила репрессивный, неизбирательный характер с применением физического насилия, угрозой для жизни и здоровья, массовыми эпизодами гибели среди депортируемых. Насильственные действия представителей власти носили широкомасштабный и системный характер, что указывает на признаки геноцида", – отметил он в своем заявлении в Следком.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Нальчане поделились воспоминаниями о сталинских репрессиях", "Годовщина депортации ингушей напомнила о курсе власти на сталинизацию", "Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации карачаевцев".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 февраля 2024, 10:47

26 февраля 2024, 08:58

26 февраля 2024, 08:04

26 февраля 2024, 07:10

26 февраля 2024, 06:27

  • Ефрейтор из Зеленокумска погиб на Украине

    Ефрейтор Владимир Гребенюк из Зеленокумска погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 285 жителей Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи