Нальчанин пожаловался в Следком на Сталина, Молотова и Ворошилова в связи с депортацией

26 февраля 2024, 09:53

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Причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие, указал в своем заявлении в Следком нальчанин Олег Келеметов. Он потребовал проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона.

Как информировал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии 8 марта отмечается годовщина депортации балкарского народа. В 2023 году акции памяти жертв 79-й годовщины депортации балкарского народа прошли, в том числе в Нальчике и Кенже.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Житель Нальчика Олег Келеметов направил заявление в Следком, в котором потребовал провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о массовых депортациях по национальному признаку. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушили Конституцию Советского Союза и Уголовный кодекс СССР, передал сегодня "Коммерсант".

Нальчанин пояснил, что весной 1944 года его отец был депортирован в Казахстан. При этом он уточнил, что обратился в Следком не как сын репрессированного, а как гражданин, который желает наказания виновных в нарушении закона. Житель Нальчика надеется, что следователи установят причастность к нарушению закона членами ГКО СССР, в который входили Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Николай Вознесенский и Лазарь Каганович.

Решения о выселениях противоречили статье 127 Конституции РСФСР от 1937 года, закреплявшей за гражданами равноправие независимо от их расы и национальности, заявил Келеметов. "Члены ГКО принятием указанных постановлений грубо нарушили данный конституционный принцип, что в соответствии со статьей 110 УК РСФСР определяется как превышение власти", – подчеркнул он.

Нальчанин потребовал установить, имеются ли в их действиях членов ГКО признаки превышения власти, повлекшие тяжкие последствия, сопряженные с насилием, мучениями, оскорбляющими личное достоинство граждан.

По мнению Келеметова, причиной для насильственного переселения послужила национальная, этническая принадлежность репрессированных жителей. "Депортация носила репрессивный, неизбирательный характер с применением физического насилия, угрозой для жизни и здоровья, массовыми эпизодами гибели среди депортируемых. Насильственные действия представителей власти носили широкомасштабный и системный характер, что указывает на признаки геноцида", – отметил он в своем заявлении в Следком.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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